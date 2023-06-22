Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Куриная грудка в стиле "Пармиджано": сочная, хрустящая и соус обалденный!

Четверг, 22 Июня 2023 г. 08:08 + в цитатник

Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-56 2023 (700x407, 572Kb)

Так куриную грудку захочется готовить снова и снова! Внутри сочная, снаружи супер хрустящая и соус просто потрясающий!
 
Когда все привычные рецепты из грудки приелись, попробуйте этот! Уверена, он попадёт в вашу "золотую" копилочку и вам не раз захочется его повторить! Тем более, что никаких сложностей в приготовлении нет, всё максимально просто, быстро и без всяких заморочек!
 
Ингредиенты:

- Филе куриной грудки (у меня 4 шт.)

- Соль

- Чёрный перец

- Пармезан - 80 г.

- Моцарелла - 100-150 г.

Для панировки:

- Яйца - 2-3 шт.

- Мука

- Панировочные сухари

- Соль

- Чёрный перец

Для соуса:

- Томаты в собственном соку- 300 г.

- Оливковое масло

- Сахар - 1 ст.л.

- Соль - 1 ч.л.

- Чёрный перец

- Итальянские травы

- Чеснок - 1-2 зубчика

Способ приготовления:
 
1. Куриную грудку "раскрываем" с двух сторон, как показано на фото, присыпаем солью, перцем и оставляем промариноваться на 10 минут.
 
2. Обваливаем каждую грудку сначала в муке, затем во взбитых с солью яйцах и, напоследок, в панировочных сухарях.
 
3. Обжариваем курицу на сильном огне и растительном масле с двух сторон до хорошей румяной корочки, а затем перекладываем грудки сразу на застеленный пергаментом противень.
 
4. Теперь займёмся соусом. В сковороду с растительным маслом отправляем консервированные помидоры в собственном соку, всыпаем соль, сахар, перец и смесь итальянских трав. Добавляем несколько зубчиков тёртого чеснока, хорошо перемешиваем и тушим с момента закипания 3-4 минуты.
 
5. Выкладываем щедрый слой соуса на грудки, посыпаем твёрдым сыром и сверху выкладываем пару ломтиков моцареллы.
Сыра много не используйте, пропорции как на фото - идеально.
 
6. Отправляем противень в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут, режим верх-низ.
 
 
Фоторецепт приготовления куриной грудки в стиле "Пармиджано":

2.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-40-46 2023 (700x409, 543Kb)

3.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-40-57 2023 (700x391, 435Kb)

4.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-42-38 2023 (700x407, 563Kb)

5.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-18 2023 (700x380, 567Kb)

6.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-25 2023 (700x380, 505Kb)

7.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-32 2023 (700x380, 478Kb)

8.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-43 2023 (700x373, 509Kb)

9.
Screen Shot lenovo Wed Jun 21 22-41-48 2023 (700x373, 431Kb)

На вкус курочка просто восхитительна! Хрустящая корочка, тянущийся сыр, а внутри мясо нежное и невероятно сочное. На гарнир можно сварить макароны или картошечку, со всем будет вкусно. Настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту, уверена, такая курочка всем придётся по вкусу!

Приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 22 Июня 2023 г. 08:52 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте