Так куриную грудку захочется готовить снова и снова! Внутри сочная, снаружи супер хрустящая и соус просто потрясающий!

Когда все привычные рецепты из грудки приелись, попробуйте этот! Уверена, он попадёт в вашу "золотую" копилочку и вам не раз захочется его повторить! Тем более, что никаких сложностей в приготовлении нет, всё максимально просто, быстро и без всяких заморочек!

Ингредиенты:

- Филе куриной грудки (у меня 4 шт.)

- Соль

- Чёрный перец

- Пармезан - 80 г.

- Моцарелла - 100-150 г.

Для панировки:

- Яйца - 2-3 шт.

- Мука

- Панировочные сухари

- Соль

- Чёрный перец

Для соуса:

- Томаты в собственном соку- 300 г.

- Оливковое масло

- Сахар - 1 ст.л.

- Соль - 1 ч.л.

- Чёрный перец

- Итальянские травы

- Чеснок - 1-2 зубчика

Способ приготовления: 1. Куриную грудку "раскрываем" с двух сторон, как показано на фото, присыпаем солью, перцем и оставляем промариноваться на 10 минут. 2. Обваливаем каждую грудку сначала в муке, затем во взбитых с солью яйцах и, напоследок, в панировочных сухарях. 3. Обжариваем курицу на сильном огне и растительном масле с двух сторон до хорошей румяной корочки, а затем перекладываем грудки сразу на застеленный пергаментом противень. 4. Теперь займёмся соусом. В сковороду с растительным маслом отправляем консервированные помидоры в собственном соку, всыпаем соль, сахар, перец и смесь итальянских трав. Добавляем несколько зубчиков тёртого чеснока, хорошо перемешиваем и тушим с момента закипания 3-4 минуты. 5. Выкладываем щедрый слой соуса на грудки, посыпаем твёрдым сыром и сверху выкладываем пару ломтиков моцареллы. Сыра много не используйте, пропорции как на фото - идеально. 6. Отправляем противень в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут, режим верх-низ.

Фоторецепт приготовления куриной грудки в стиле "Пармиджано":

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На вкус курочка просто восхитительна! Хрустящая корочка, тянущийся сыр, а внутри мясо нежное и невероятно сочное. На гарнир можно сварить макароны или картошечку, со всем будет вкусно. Настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту, уверена, такая курочка всем придётся по вкусу!

Приятного аппетита!