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Куриная грудка в стиле "Пармиджано": сочная, хрустящая и соус обалденный!
- Филе куриной грудки (у меня 4 шт.)
- Соль
- Чёрный перец
- Пармезан - 80 г.
- Моцарелла - 100-150 г.
Для панировки:
- Яйца - 2-3 шт.
- Мука
- Панировочные сухари
- Соль
- Чёрный перец
Для соуса:
- Томаты в собственном соку- 300 г.
- Оливковое масло
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Чёрный перец
- Итальянские травы
- Чеснок - 1-2 зубчика
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На вкус курочка просто восхитительна! Хрустящая корочка, тянущийся сыр, а внутри мясо нежное и невероятно сочное. На гарнир можно сварить макароны или картошечку, со всем будет вкусно. Настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту, уверена, такая курочка всем придётся по вкусу!
Приятного аппетита!
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