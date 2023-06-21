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Залейте яйца уксусом и они мгновенно станут деликатесом - рецепт простой и вкусной яичной закуски!
Яйцо - 10-15 шт
Укроп - пучок
Вода - 400 мл
Перец горошком - 1 ч.л.
Уксус 9% - 70 мл
Паприка - 1 ч.л.
Соль - 2 ч.л.
Чеснок - 5 зубчиков
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Приятного аппетита, дорогие мои читатели!😊 Маринованные яйца готовы. Маринованные яйца приобретают очень пикантный и необычный вкус. Данную закуску можно приготовить даже на праздничный стол в качестве разнообразия.
Скажите, заинтересовал ли вас данный рецепт приготовления отварных яиц?
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|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
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