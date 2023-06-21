Делюсь сегодня рецептом, который многие из вас еще не пробовали. Предлагаю приготовить яйца очень оригинальным способом... Все необходимые ингредиенты для приготовления данного блюда прямо сейчас есть на вашей кухне наверняка. Равнодушных точно не останется. Поехали!

Список необходимых ингредиентов для приготовления:

Яйцо - 10-15 шт

Укроп - пучок

Вода - 400 мл

Перец горошком - 1 ч.л.

Уксус 9% - 70 мл

Паприка - 1 ч.л.

Соль - 2 ч.л.

Чеснок - 5 зубчиков

Переходим к приготовлению:

1. Яйца отвариваю вкрутую и очищаю (чтобы яйца лучше чистились я заливаю их холодной водой сразу после того, как снимаю с огня).

2. Далее на дно пластикового контейнера кладу веточки свежего укропа. На укроп выкладываю очищенные яйца.

3. В сотейник наливаю воду и добавляю уксус, соль, перец горошком и паприку. Затем довожу маринад до кипения и даю ему постоять около получаса.

4. Затем кладу измельченный чеснок и заливаю яйца маринадом. Накрываю контейнер крышкой и убираю яйца мариноваться в холодильник на одни сутки.

5. Через сутки достаю яйца из холодильника и переворачиваю их. Затем снова убираю яйца в холодильник на сутки. Через двое суток яйца будут готовы.

Фоторецепт приготовления маринованные яиц:

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Приятного аппетита, дорогие мои читатели!😊 Маринованные яйца готовы. Маринованные яйца приобретают очень пикантный и необычный вкус. Данную закуску можно приготовить даже на праздничный стол в качестве разнообразия.