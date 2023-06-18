Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Простой и вкусный салат "Рыба по-польски" из 2-х продуктов (едят даже те, кто не любят рыбу)!

Воскресенье, 18 Июня 2023 г. 08:10 + в цитатник

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-30-44 2023 (700x359, 310Kb)

Рыба "по-польски". Кстати данным рецептом со мной поделилась подписчица Виктория, за что ей огромное спасибо. Теперь в моей копилке лучших кулинарных рецептов стало еще на один рецепт больше.

3925073_Screen_Shot_lenovo_Sun_Jun_18_023058_2023 (608x329, 130Kb)

Рецепт: Рыба «по-польски»:
 
Горбуша – 1кг
Укроп – по вкусу
Лавровый лист – 2-3 шт
Соль – 1ч.л. 
Лук – 400 г
Майонез – по вкусу
Черный перец – по 
 
Маринад для лука:
 
Соль – 1,5 сь.л.
Сахар – 1,5ст.л.
Уксус 9% - 4-5 ст.л.
Вода – 200 мл 
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Рыбу красную почистим, отрезаем голову, разрезаем на порционные кусочки. 
 
В кастрюлю наливаем воду доводим до кипения добавим соль, лавровый лист, укроп. Рыбу кладем в кастрюлю, варим до готовности минут 10. Готовую рыбу вынимаем, даем остыть. 
 
Пока рыба варится замаринуем лук. Лука не жалею, чем больше 👉тем вкуснее. Я на свою рыбку весом 1 кг взяла 400 грамм лука. Режем лук тонкими полукольцами, промываем холодной водой. Откидываем на дуршлаг, теперь кладем к луку сахар 1,5 ст.л., соль 1,5 ст.л. и добавляем уксус 9% 5 ст.л., заливаем водой так, чтобы лук скрыло в воде и оставляем на 15 - 20 минут.
 
Как рыба немного остынет 👉отделяем от костей. Разбираем на волокна, добавляем соль, перец и перемешиваем. Собираем в салатник - Слой рыбы слой лука, смазываем майонезом, еще слой рыбы и слой лука. 
 
Сверху должна быть рыба, смазываем майонезом. И убираем пропитаться в холодильник на часа 4-5 или на ночь. Если нет времени ждать, можно все перемешать и сразу подавать к столу.

Фоторецепт приготовления салата "Рыба по-польски":

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-31-07 2023 (690x329, 419Kb)

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-31-17 2023 (656x398, 438Kb)

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-31-23 2023 (656x398, 241Kb)

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-31-28 2023 (656x398, 435Kb)

Screen Shot lenovo Sun Jun 18 02-30-44 2023 (700x359, 310Kb)

Полностью Согласна с автором рецепта 👉 получается настолько вкусно, что будут есть ВСЕ, и те кто любит рыбу, и те кто рыбу вовсе не ест.
 
Если Вам понравился рецепт - поставьте 👍 или напишите комментарий. Ваши отзывы - самая лучшая награда для меня
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 12 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 18 Июня 2023 г. 11:21 (ссылка)
Хорошего дня и настроения летнего,дорогая!
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Понедельник, 19 Июня 2023 г. 07:14 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте