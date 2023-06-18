Рыба "по-польски". Кстати данным рецептом со мной поделилась подписчица Виктория, за что ей огромное спасибо. Теперь в моей копилке лучших кулинарных рецептов стало еще на один рецепт больше.

Рецепт: Рыба «по-польски»:

Горбуша – 1кг

Укроп – по вкусу

Лавровый лист – 2-3 шт

Соль – 1ч.л.

Лук – 400 г

Майонез – по вкусу

Черный перец – по

Маринад для лука:

Соль – 1,5 сь.л.

Сахар – 1,5ст.л.

Уксус 9% - 4-5 ст.л.

Вода – 200 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рыбу красную почистим, отрезаем голову, разрезаем на порционные кусочки.

В кастрюлю наливаем воду доводим до кипения добавим соль, лавровый лист, укроп. Рыбу кладем в кастрюлю, варим до готовности минут 10. Готовую рыбу вынимаем, даем остыть.

Пока рыба варится замаринуем лук. Лука не жалею, чем больше 👉тем вкуснее. Я на свою рыбку весом 1 кг взяла 400 грамм лука. Режем лук тонкими полукольцами, промываем холодной водой. Откидываем на дуршлаг, теперь кладем к луку сахар 1,5 ст.л., соль 1,5 ст.л. и добавляем уксус 9% 5 ст.л., заливаем водой так, чтобы лук скрыло в воде и оставляем на 15 - 20 минут.

Как рыба немного остынет 👉отделяем от костей. Разбираем на волокна, добавляем соль, перец и перемешиваем. Собираем в салатник - Слой рыбы слой лука, смазываем майонезом, еще слой рыбы и слой лука.

Сверху должна быть рыба, смазываем майонезом. И убираем пропитаться в холодильник на часа 4-5 или на ночь. Если нет времени ждать, можно все перемешать и сразу подавать к столу.

Фоторецепт приготовления салата "Рыба по-польски":





















Полностью Согласна с автором рецепта 👉 получается настолько вкусно, что будут есть ВСЕ, и те кто любит рыбу, и те кто рыбу вовсе не ест.