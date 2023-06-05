Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Необычный и вкусный слоеный салат "Страсть испанца" с апельсином - идеальная гармония вкусов!

Понедельник, 05 Июня 2023 г. 08:09 + в цитатник

Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-16 2023 (700x453, 495Kb)

Это потрясающе вкусный салат... Наша семья от него в полном восторге! Очень пикантное сочетание ингредиентов даже мужчин не оставляет равнодушными. Этот яркий салат будет превосходно смотреться на любом праздничном застолье. Не спешите закрывать статью. Дочитайте, приготовьте и просто один раз попробуйте салат "Страсть испанца"...

Ингредиенты:

Копченая грудка - 300 г

Сыр твёрдый - 130 г

Лук репчатый - 1 шт

Изюм светлый - 110 г

Орехи грецкие - 110 г

Апельсин - 2 шт

Морковь сырая - 1 шт

Майонез Соль, сахар - щепотка

Уксус 9% - 1 ст.л

Переходим к приготовлению салата с апельсином:
 
1. Мелко режу филе копченой куриной грудки и перекладываю курицу на блюдо для подачи. Затем наношу сеточку из майонеза. Следом мариную лук в воде с уксусом 15 минут, откидываю его на дуршлаг. Далее выкладываю лук на грудку. 
 
2. Затем идет слой изюма (промываю его в теплой воде и обсушиваю бумажным полотенцем). Снова наношу майонезную сеточку. 
 
3. Затем добавляю сырую морковь, натертую на мелкой терке. Равномерно распределяю ее по всей поверхности блюда. 
 
4. На морковь наношу майонез и выкладываю слой сыра, натертого на мелкой терке. 
 
5. Затем выкладываю слой из грецких орехов (орехи измельчаю ножом). 

 

6. Снова наношу майонезную сеточку и завершающим слоем выкладываю на салат слой свежих апельсинов, порезанных мелким кубиком (апельсины предварительно немного отжимаю от лишнего сока).

Фоторецепт приготовления салата "Страсть испанца" с апельсином:

2.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-31 2023 (700x512, 461Kb)

3.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-35 2023 (700x512, 322Kb)

4.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-39 2023 (700x512, 458Kb)

5.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-45 2023 (700x512, 475Kb)

6.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-50 2023 (700x512, 465Kb)

7.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-03-55 2023 (700x512, 452Kb)

8.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-04-01 2023 (700x512, 499Kb)

9.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-04-08 2023 (700x512, 457Kb)

10.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-04-13 2023 (700x512, 480Kb)

11.
Screen Shot lenovo Sat Jun 3 20-04-17 2023 (700x512, 505Kb)

Приятного аппетита, дорогие читатели!

Рекомендую вам попробовать приготовить такой салатик, и затем оставить свое мнение в комментариях. Ингредиенты салата просто великолепно сочетаются в данном рецепте. Желаю вам вкусных, уютных, семейных застолий!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Mjja   обратиться по имени Вторник, 06 Июня 2023 г. 13:55 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте