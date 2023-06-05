Это потрясающе вкусный салат... Наша семья от него в полном восторге! Очень пикантное сочетание ингредиентов даже мужчин не оставляет равнодушными. Этот яркий салат будет превосходно смотреться на любом праздничном застолье. Не спешите закрывать статью. Дочитайте, приготовьте и просто один раз попробуйте салат "Страсть испанца"...

Ингредиенты:

Копченая грудка - 300 г

Сыр твёрдый - 130 г

Лук репчатый - 1 шт

Изюм светлый - 110 г

Орехи грецкие - 110 г

Апельсин - 2 шт

Морковь сырая - 1 шт

Майонез Соль, сахар - щепотка

Уксус 9% - 1 ст.л

Переходим к приготовлению салата с апельсином:

1. Мелко режу филе копченой куриной грудки и перекладываю курицу на блюдо для подачи. Затем наношу сеточку из майонеза. Следом мариную лук в воде с уксусом 15 минут, откидываю его на дуршлаг. Далее выкладываю лук на грудку.

2. Затем идет слой изюма (промываю его в теплой воде и обсушиваю бумажным полотенцем). Снова наношу майонезную сеточку.

3. Затем добавляю сырую морковь, натертую на мелкой терке. Равномерно распределяю ее по всей поверхности блюда.

4. На морковь наношу майонез и выкладываю слой сыра, натертого на мелкой терке.

5. Затем выкладываю слой из грецких орехов (орехи измельчаю ножом).

6. Снова наношу майонезную сеточку и завершающим слоем выкладываю на салат слой свежих апельсинов, порезанных мелким кубиком (апельсины предварительно немного отжимаю от лишнего сока).

Фоторецепт приготовления салата "Страсть испанца" с апельсином:



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Приятного аппетита, дорогие читатели!

Рекомендую вам попробовать приготовить такой салатик, и затем оставить свое мнение в комментариях. Ингредиенты салата просто великолепно сочетаются в данном рецепте. Желаю вам вкусных, уютных, семейных застолий!