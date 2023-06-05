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Необычный и вкусный слоеный салат "Страсть испанца" с апельсином - идеальная гармония вкусов!
Это потрясающе вкусный салат... Наша семья от него в полном восторге! Очень пикантное сочетание ингредиентов даже мужчин не оставляет равнодушными. Этот яркий салат будет превосходно смотреться на любом праздничном застолье. Не спешите закрывать статью. Дочитайте, приготовьте и просто один раз попробуйте салат "Страсть испанца"...
Ингредиенты:
Копченая грудка - 300 г
Сыр твёрдый - 130 г
Лук репчатый - 1 шт
Изюм светлый - 110 г
Орехи грецкие - 110 г
Апельсин - 2 шт
Морковь сырая - 1 шт
Майонез Соль, сахар - щепотка
Уксус 9% - 1 ст.л
Фоторецепт приготовления салата "Страсть испанца" с апельсином:
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Приятного аппетита, дорогие читатели!
Рекомендую вам попробовать приготовить такой салатик, и затем оставить свое мнение в комментариях. Ингредиенты салата просто великолепно сочетаются в данном рецепте. Желаю вам вкусных, уютных, семейных застолий!
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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