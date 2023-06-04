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Салат - закуска из сельди, которая съедается быстрее, чем готовится!

Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 08:05 + в цитатник

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Особенно быстро съедаются на моём праздничном столе закуски из сельди. Без них вообще ни куда. Готовить её очень просто из простых и вполне доступных продуктов.
 
Рецепт приготовления салата закуски из сельди:
 
🔸 Беру маринованных корнишонов - 100 грамм и нарезаю тонкой соломкой.
 
🔸 Далее нарезаю соломкой яйцо варёное - 2-3 штуки.
 
🔸 Беру готовое филе солёной сельди - 150-200 грамм и также нарезаю тонкой соломкой.
 
🔸 Лук репчатый беру по вкусу и мелко нарезаю.
 
🔸 Всё выкладываю в удобную чашку, добавляю перец чёрный молотый по вкусу. Мелко нарезаю по вкусу зелень укропа и добавляю майонез -3 столовые ложки.
 
🔸 Всё хорошо перемешиваю и подаю на праздничный стол.

Фоторецепт приготовления закуски из сельди:

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Приятного аппетита❤️❤️❤️, готовьте с удовольствием!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 08:36 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 08:39 (ссылка)
БлагоДарю.
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 04 Июня 2023 г. 08:48 (ссылка)
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