Всем привет! Меня зовут Наталия и я рада Вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстро!

Сегодня я хочу предложить Вам приготовить невероятно вкусные шоколадные конфеты с фундуком. Рецепт простой, конфеты очень легко готовятся.

Ингредиенты рассчитаны на 20 конфет диаметром 4 см, общим весом 500 граммов. Ингредиенты 100 грамм сметаны или густого натурального йогурта 20 грамм (1 ст. ложка без верха) сахарной пудры 10 грамм (1 ст. ложка без верха) какао 70 грамм чёрного шоколада с содержанием какао 50% 70 грамм обжаренного фундука (лесных орехов) Начинка 20 шт. (25 грамм) обжаренного фундука (лесных орехов) Покрытие 15 грамм вафли 130 грамм чёрного шоколада с содержанием какао 50% 20 грамма (2 ст. ложки) растительного масла 60 грамм обжаренного фундука (лесных орехов)

Давайте приготовим

Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 70 граммов чёрного шоколада с содержанием какао 50%. Оставляем растопленный шоколад на столе

Мелко измельчим в блендере или ступкой 70 граммов обжаренного фундука

К 100 граммам сметаны, у меня сметана жирностью 20%, можно брать и более жирную сметану

Добавляем 10 граммов или 1 ст. ложку без верха просеянного какао

20 граммов или 1 ст. ложку без верха сахарной пудры

Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться.

Сметану в данном рецепте можно заменить густым натуральным йогуртом без добавок.

Добавляем ранее растопленный шоколад, и хорошо перемешиваем всё венчиком до однородного состояния

Добавляем 70 граммов измельчённого фундука. Перемешиваем до однородного состояния

Накрываем шоколадную массу крышкой или пищевой плёнкой и убираем в холодильник, стабилизироваться, минимум на 1 час.

Когда масса охладится, сформируем конфеты.

Для начинки нам понадобится 20 шт. обжаренного и очищенного фундука

Для формирования конфет - 15 граммов вафельной крошки. Я измельчаю вафли в блендере. Если вафель нет, то их можно заменить измельчёнными орехами

Набираем шоколадную массу в чайную ложку, внутрь вставляем один орешек, орех закрываем шоколадной массой

Перекладываем в вафельную крошку, обваливаем и формируем шарик

Таким образом формируем все конфеты, у меня получилось 20 конфет.

Убираем конфеты в холодильник и приготовим глазурь

Измельчим в блендере или ступкой 60 граммов обжаренного фундука. Для глазури я измельчаю орехи средне

Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 130 граммом чёрного шоколада с содержанием какао 50%

К растопленному шоколаду добавляем 20 граммов или 2 ст. ложки растительного масла. Перемешиваем до однородно состояния

Добавляем 60 граммов измельчённого фундука. Перемешиваем до однородно состояния

Обваливаем конфету в глазури, и перекладываем на пергаментную бумагу. Удобно это делать при помощи 2-х вилочек

Таким образом покрываем глазурью все конфеты

Убираем конфеты в холодильник, даём глазури полностью застыть

Фоторецепт приготовления шоколадных конфет с фудуком "Ферреро Роше":





















































Шоколадные конфеты готовы, они очень вкусные, советую Вам их приготовить!