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Идеальный салат «Морская Звезда» с печенью трески и редиской!

Вторник, 23 Мая 2023 г. 08:01 + в цитатник

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Ну очень вкусный салат, для меня это идеальный салат с печенью трески! Можно и на праздничный стол подать и в будни приготовить, подойдет на любой случай! Я даже не думала, что салат с печенью трески может быть настолько вкусным, пробовала разные и в итоге остановилась на салате «Морская Звезда» и вам рекомендую попробовать!
 
Готовится такой салат быстро и просто! Главное заранее подготовить все нужные ингредиенты. Я делаю салат слоями и в прозрачном салатнике, в нем он смотрится очень красиво, видны все слои.
 
Первым делом беру отварной картофель 2 штуки среднего размера и натираю его на крупной терке прям в салатник. Затем разравниваю по всему дну и аккуратно придавливаю картофель лопаткой.
 
Обязательно добавляю специи, чтобы картошка не было пресной: 
 
соль по вкусу
черный перец по вкусу
 
Затем с помощью кулинарного пакета делаю тонкий слой из майонеза, его я не размазываю, оставляю так.
 
Дальше беру 200 граммов печени трески, это две небольшие баночки. Вот здесь очень трудно угадать, какую печень трески купить, в магазинах очень большой выбор, а качество так себе. Я нашла для себя идеальный вариант, если вам интересно, спрашивайте в комментариях, чтобы не подумали, что делаю кому-то рекламу.
 
Печень трески разминаю вилочкой и выкладываю вторым слоем сверху на картофель. Разравниваю и снова аккуратно приминаю лопаткой.
 
Следом беру пучок зеленого лука, примерно 20 грамм, мелко его шинкую и высыпаю сверху на печень трески. Распределю по всей поверхности.
 
Затем беру молодой редис 5-7 штук и нарезаю его мелким кубиком. Можно натереть на терке.
 
Редис в этом салате салате идеально сочетается с остальными ингредиентами и придает свежести салату.
 
Выкладываю мелко нарезанный редис следующим слоем, разравниваю и слегка прижимаю лопаткой. Делаю еще одни тонкий слой из майонеза.
 
Потом беру вареную морковь крупную 1 штуку и натираю ее на крупной терке. Это будет следующий слой. Морковку прижимаю и солю по вкусу, можно добавить черный перец.
 
Дальше еще раз смазываю майонезом с помощью кулинарного пакета и завершающим слоем натираю на мелкой терке 3 вареных яйца. Яйцо не прижимаю лопаткой, чтобы салат сверху получился пушистым и красивым.
 
Затем солю по вкусу, наношу майонез и украшаю салат для красивой подачи. Немного постоит и можно подавать!

Фоторецепт приготовления салата Морская звезда:

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Ну очень вкусно! Я когда первый раз сделала мы весь салатник съели за раз! Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 8 раз
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 23 Мая 2023 г. 17:47 (ссылка)
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