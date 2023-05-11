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Рыба «Нежные облака» - готовим ресторанный рецепт у себя дома за считанные минуты!

Четверг, 11 Мая 2023 г. 08:08 + в цитатник

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Привет! Сегодня я к Вам с очень вкусным горячим, рыба «Нежные облака» подойдет для праздничного стола или просто порадуйте себя к ужину или обеду. Рецепт этот я нашла в кулинарной книге «секреты французской кухни» заинтриговала простота приготовления, а когда приготовила, поняла, что рецепт приживётся надолго.
 
 
Рецепт:
 
рыба филе - 600 г
яйца - 5 шт
сыр - 100 г
соль - по вкусу
перец - по вкусу
сливочное масло - по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Итак, для приготовления нам потребуется рыбное филе, рыбку берите на Ваш вкус. Я сегодня готовлю из минтая, так же готовила из палтуса. Филе рыбы порежем на порционные кусочки.
 
Теперь рыбу обжариваем на сковороде на сливочном масле, но не до готовности, а лишь слегка, по минуте с каждой стороны, запечатаем в ней соки. По желанию можно обвалять в муке, тоже будет вкусно. Противень смазываем маслом и кладем рыбу.
 
Яйца разделим на белок и желток. Желтки кладем в миску, натрем к желткам сыр и перемешиваем. К белкам добавим щепотку соли и взбиваем миксером до стойких пиков. Добавляем белки к сыру с желтками и перемешиваем аккуратно. 
 
Теперь на рыбу кладем получившуюся массу. И ставим в духовку на 15-20 минут при 220 градусах, и готовим до красивого, аппетитного цвета.

Фоторецепт приготовления рыбы "Нежные облака"

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Готовое блюдо достаем из духовки. Сегодня я показала вариант на каждый день, если рыбу положить в формочки для кексов и залить взбитыми яйцами с сыром, то получится красивая порционная подача.
 
Если Вам понравился рецепт - поставьте 👍 или напишите комментарий. Ваши отзывы - самая лучшая награда для меня 
Друзья, огромное Вам спасибо, за положительные отзывы, за доверие, за комментарии, очень рада что готовите вместе со мной!!!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 11 Мая 2023 г. 11:57 (ссылка)
БлагоДарю.
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 11 Мая 2023 г. 12:51 (ссылка)
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