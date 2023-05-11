Привет! Сегодня я к Вам с очень вкусным горячим, рыба «Нежные облака» подойдет для праздничного стола или просто порадуйте себя к ужину или обеду. Рецепт этот я нашла в кулинарной книге «секреты французской кухни» заинтриговала простота приготовления, а когда приготовила, поняла, что рецепт приживётся надолго.

Рецепт:

рыба филе - 600 г

яйца - 5 шт

сыр - 100 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сливочное масло - по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Итак, для приготовления нам потребуется рыбное филе, рыбку берите на Ваш вкус. Я сегодня готовлю из минтая, так же готовила из палтуса. Филе рыбы порежем на порционные кусочки.

Теперь рыбу обжариваем на сковороде на сливочном масле, но не до готовности, а лишь слегка, по минуте с каждой стороны, запечатаем в ней соки. По желанию можно обвалять в муке, тоже будет вкусно. Противень смазываем маслом и кладем рыбу.

Яйца разделим на белок и желток. Желтки кладем в миску, натрем к желткам сыр и перемешиваем. К белкам добавим щепотку соли и взбиваем миксером до стойких пиков. Добавляем белки к сыру с желтками и перемешиваем аккуратно.

Теперь на рыбу кладем получившуюся массу. И ставим в духовку на 15-20 минут при 220 градусах, и готовим до красивого, аппетитного цвета.

Фоторецепт приготовления рыбы "Нежные облака"

















Готовое блюдо достаем из духовки. Сегодня я показала вариант на каждый день, если рыбу положить в формочки для кексов и залить взбитыми яйцами с сыром, то получится красивая порционная подача.

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