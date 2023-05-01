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Маринованный лук к шашлыку, мясу или рыбе - трехминутный рецепт!

Понедельник, 01 Мая 2023 г. 08:04 + в цитатник

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Любите маринованный лук!? Я Обожаю лук, а в таком виде его вообще можно целую тарелку съесть!!! Всем рекомендую, мужчинам особенно))) 
 
Расскажу секрет приготовления 
 
Рецепт:
 
 
Для маринованного лука:
Луковица -1 шт.
Соль -1/2 ч.л.
Сахар -1/2 ч.л.
Черный перец -1/3 ч.л.
Укроп -2-3 веточки,
Уксус 9% (или сок лимона) -1 ст.л.
 
Приготовление:
 
Нарезаем большую луковицу тонкими полукольцами, слегка помнём руками.
 
Нарежем 3 веточки свежего укропа и отправим в миску с луком. Добавляем соль, сахар, 9% уксус (можно заменить яблочным). Хорошо перемешиваем. Через 3 минуты лук уже готов к употреблению.
 
Мой муж не садится за стол без него, поэтому готовлю очень часто.
 
Заметка 👉  Для тех, кто не любит остроту лука! Если лук горький, не обязательно обдавать его кипятком, можно выйти из положения, если смыть выделившийся сок под проточной водой. На вкус это никак не повлияет, и все будут довольны.

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Вот таким советом и рецептом по приготовлению маринованного лука поделилась Татьяна Волчкова и другие пользователи:

Screen Shot lenovo Fri Apr 28 18-42-59 2023 (455x227, 104Kb)

Screen Shot lenovo Fri Apr 28 18-43-07 2023 (590x323, 277Kb)

Screen Shot lenovo Fri Apr 28 18-43-20 2023 (530x479, 156Kb)


Screen Shot lenovo Fri Apr 28 18-39-29 2023 (700x449, 398Kb)

А вы обдаёте лук кипятком, или предпочитаете классический способ!?
 
Лично я, ошпариваю лук только для салатов, чтобы убрать горечь и сделать его мягче. Вы же, можете готовить по-своему желанию и на своё усмотрение.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Соусы/заправки/подливы/приправы
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Шашлыки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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Процитировано 5 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 01 Мая 2023 г. 08:25 (ссылка)
Спасибо.
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 01 Мая 2023 г. 12:22 (ссылка)
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