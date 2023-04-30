Шампиньоны на мангале — это отличная закуска и альтернатива мясным шашлыкам для вегетарианцев. Их можно запечь на шампурах или решетке. Как это сделать вкусно, вы узнаете из 10 рецептов, приведенных в этой статье.
Шампиньоны на мангале в маринаде из чеснока и майонеза
Шампиньоны в отличие от многих видов грибов готовятся быстро. Из них получится великолепная закуска для шашлыков и рыбы, запеченной на гриле.
Ингредиенты
Шампиньоны свежие 300 гр.
Майонез столовый молочный 2 ст.л.
Соль по вкусу
Сок лимонный 1 ч.л.
Чеснок 1 зуб.
Как приготовить:
Как вкусное приготовить шампиньоны на мангале? Грибы помойте, отрежьте ножки.
Для маринада смешайте майонез, соль и лимонный сок.
Чеснок очистите, пропустите через пресс и добавьте в маринад.
Смешайте шампиньоны с маринадом. Шляпки шампиньонов наколите вилкой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались маринадом. Оставьте грибы на 10-15 минут.
Затем маринованные шампиньоны нанизайте на шампуры и готовьте на мангале 15-20 минут до румяной корочки. Шампиньоны можно подавать в горячем и охлажденном виде.
Как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов на шампурах?
Вкусный овощной шашлык из шампиньонов для вашего пикника. Для яркого вкуса грибы достаточно подержать в маринаде 15 минут. Маринад можно выбрать любой по своему вкусу.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 500 гр.
Чеснок – 2 зуб.
Соус соевый – 2-3 ст.л.
Масло растительное – 3 ст.л.
Специи – по вкусу.
Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Шампиньоны помойте и промокните бумажными полотенцами, переложите грибы в миску.
2. Отмерьте необходимое количество соевого соуса и растительного масла, влейте в миску.
3. Также добавьте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу, перемешайте и оставьте шампиньоны мариноваться на 10-15 минут.
4. Затем нанизайте шампиньоны на шампуры и поместите их на мангал. Жарьте грибы по 3-4 минуты с каждой стороны. Чтобы не пересушить шампиньоны в процессе поливайте их маринадом.
5. Готовые шашлыки из шампиньонов немного остудите и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Как быстро и легко приготовить шампиньоны на решетке на мангале?
Шампиньоны легко и быстро готовятся, поэтому их так часто берут с собой на пикник. Как приготовить вкусные и сочные грибочки на решетке, вы узнаете из этого рецепта.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 400 гр.
Лимон – 0,5 шт.
Соус соевый – 50 мл.
Масло растительное – 50 мл.
Чеснок – 1 зуб.
Процесс приготовления:
1. Выберите шампиньоны примерно одинакового размера, помойте и обсушите их.
2. Смешайте растительное масло и соевый соус.
3. Добавьте сок половины лимона и измельченный чеснок, перемешайте маринад.
4. Полученным маринадом полейте грибы, перемешайте и оставьте на 15 минут.
5. Маринованные шампиньоны разложите на решетке, поместите их над горячими углями и жарьте по 3-5 минут с каждой стороны.
6. Когда грибы хорошо подрумянятся, переложите их на блюдо, остудите и подавайте к шашлыкам или печеному картофелю.
Приятного аппетита!
Шампиньоны, замаринованные в соевом соусе на мангале
Для маринования шампиньонов хорошо подходит соевый соус, он имеет яркий вкус и аромат. Маринованные таким способом грибы можно пожарить, потушить или запечь на мангале.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 900 гр.
Масло растительное – 100 мл.
Соус соевый – 100 мл.
Сок лимонный – 1 ст.л.
Паприка молотая – 1 ст.л.
Чеснок – 1 зуб.
Процесс приготовления:
1. Шампиньоны помойте, промокните салфетками и обрежьте ножки.
2. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
3. Шампиньоны переложите в миску, добавьте чеснок и молотую паприку, влейте растительное масло и соевый соус, хорошо перемешайте. Оставьте грибы на 20 минут.
4. После этого шампиньоны нанизайте на шпажки или шампуры, запекайте их на мангале, периодически поворачивая и поливая их маринадом.
5. На приготовление румяных, сочных шампиньонов у вас уйдет 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Невероятно вкусные шампиньоны со сметаной на мангале
Запечь шампиньоны на мангале под силу любому кулинару. Это простое блюдо часто выбирают для пикников и посиделок на природе. Очень вкусными грибы получаются, если замариновать их в сметане.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 10 шт.
Сметана – 2 ст.л.
Паста томатная – 1 ст.л.
Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Шампиньоны помойте и промокните бумажными салфетками.
2. Грибы переложите в миску, добавьте сметану, томатную пасту и соль, перемешайте.
3. Проследите за тем, чтобы маринад равномерно распределился по грибам, пройдитесь также под шляпками.
4. Затем нанизайте шампиньоны на шампуры и запекайте их на горячих углях.
5. Грибы должны хорошо подрумяниться со всех сторон. Подавать их можно в теплом и охлажденном виде.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления шампиньонов на мангале с сыром
Запеченные шампиньоны на мангале – классная закуска для мяса, такое сочетание часто встречается на пикниках. Чтобы сделать грибную закуску более сытной и интересной, добавьте к шампиньонам сыр.
Ингредиенты:
Масло сливочное – 50 гр.
Шампиньоны – 600 гр.
Сыр – 150 гр.
Соль – 10 гр.
Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Грибы подберите крупные, примерно одного размера, помойте их, просушите и вырежьте ножки.
2. Сливочное масло и сыр нарежьте небольшими кубиками. В каждую шляпку положите по кусочку масла и черный перец по вкусу.
3. Выложите шампиньоны на решетку хорошо разогретого гриля. Жарьте грибы по 2-3 минуты с каждой стороны.
4. Затем разложите на грибы кусочки сыра.
5. Держите грибы на мангале, пока сыр не станет мягким, затем переложите шампиньоны на блюдо и подавайте на стол.
Как вкусно запечь фаршированные шампиньоны на мангале?
Великолепные запеченные шампиньоны с начинкой можно подавать в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Для начинки лучше всего подходят сыр, ветчина, овощи и зелень.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 500 гр.
Масло растительное – для жарки.
Сухари панировочные – 3 ст.л.
Ветчина – 100 гр.
Сыр – 100 гр.
Базилик сушеный – 1 ч.л.
Процесс приготовления
1. Шампиньоны помойте, просушите и вырежьте ножки.
2. Мелко нарежьте ветчину и ножки шампиньонов, обжарьте их на растительном масле в течение 3-4 минут. Затем добавьте панировочные сухари, перемешайте и снимите с огня.
3. Сыр натрите на терке, смешайте его с сушеным базиликом.
4. Шляпки шампиньонов нафаршируйте зажаркой из ветчины и грибов, сверху посыпьте тертым сыром.
5. Готовьте грибы на мангале на горячих углях 5-10 минут, затем сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Простой и быстрый рецепт приготовления шампиньонов в беконе на мангале
Шампиньоны готовятся на мангале за считанные минуты. Существует очень много интересных рецептов с этими грибами. Одним из самых вкусных и удачных можно назвать вариант, когда шампиньоны заворачивают в бекон и запекают на мангале.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 8 шт.
Бекон – 400 гр.
Сыр сливочный – 8 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Шампиньоны помойте, промокните бумажными полотенцами.
2. Вырежьте ножки.
3. В каждую шляпку шампиньонов положите по чайной ложке сливочного сыра.
4. Затем шампиньоны оберните в ломтики бекона, закрепите их шпажками.
5. Выложите заготовки на решетку и поместите ее над горячими углями. Запекайте грибы по 5-7 минут с каждой стороны.
6. Подавайте шампиньоны в беконе в горячем виде.
Приятного аппетита!
Сочные и ароматные шампиньоны, запеченные в фольге на мангале
Когда необходимо приготовить гарнир для мясных и рыбных блюд, на ум сразу приходят шампиньоны. Грибы всегда получаются вкусными, ароматными и сочными, особенно если запечь их на мангале в фольге.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 450 гр.
Зелень – 2 ст.л.
Чеснок – 2-4 зуб.
Соль – по вкусу.
Перец черный молотый – по вкусу.
Масло оливковое – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
1. В миске смешайте измельченную зелень, чеснок, соль, молотый перец и пару столовых ложек оливкового масла.
2. Лист фольги смажьте оливковым маслом.
3. На фольгу положите шампиньоны шляпками вниз, сверху выложите немного чесночной смеси.
4. Плотно заверните шампиньоны в фольгу и поместите их на мангал.
5. Готовьте шампиньоны 20-25 минут. Грибы получаются сочными и ароматными.
Приятного аппетита!
Очень вкусные шампиньоны, приготовленные на мангале с горчицей
В этом рецепте мы расскажем, как сделать вкусный маринад для шампиньонов из горчицы. Рецепт пригодится тем, кто любит проводить выходные на природе и запекать овощи и грибы на мангале.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 250 гр.
Соус соевый – 2 ст.л.
Горчица – 1 ч.л.
Масло растительное – 1 ст.л.
Травы итальянские – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Грибы помойте и просушите.
2. Полейте грибы соевым соусом.
3. Добавьте приправы и горчицу, хорошо перемешайте. Оставьте шампиньоны для маринования на 15-20 минут.
4. Затем нанизайте грибы на шампуры и поместите их на мангал. Запекайте грибы по 3-5 минут с каждой стороны.
5. Запеченные грибы очень вкусны, как в горячем, так и охлажденном виде.
Приятного аппетита!
А вы готовили шампиньоны на мангале?