Шампиньоны на мангале — это отличная закуска и альтернатива мясным шашлыкам для вегетарианцев. Их можно запечь на шампурах или решетке. Как это сделать вкусно, вы узнаете из 10 рецептов, приведенных в этой статье.

Шампиньоны на мангале в маринаде из чеснока и майонеза

Шампиньоны в отличие от многих видов грибов готовятся быстро. Из них получится великолепная закуска для шашлыков и рыбы, запеченной на гриле.

Ингредиенты

Шампиньоны свежие 300 гр.

Майонез столовый молочный 2 ст.л.

Соль по вкусу

Сок лимонный 1 ч.л.

Чеснок 1 зуб.

Как приготовить:

Как вкусное приготовить шампиньоны на мангале? Грибы помойте, отрежьте ножки.

Для маринада смешайте майонез, соль и лимонный сок.

Чеснок очистите, пропустите через пресс и добавьте в маринад.

Смешайте шампиньоны с маринадом. Шляпки шампиньонов наколите вилкой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались маринадом. Оставьте грибы на 10-15 минут.

Затем маринованные шампиньоны нанизайте на шампуры и готовьте на мангале 15-20 минут до румяной корочки. Шампиньоны можно подавать в горячем и охлажденном виде.









Как приготовить вкусный шашлык из шампиньонов на шампурах?

Вкусный овощной шашлык из шампиньонов для вашего пикника. Для яркого вкуса грибы достаточно подержать в маринаде 15 минут. Маринад можно выбрать любой по своему вкусу.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 2-3 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Шампиньоны помойте и промокните бумажными полотенцами, переложите грибы в миску.

2. Отмерьте необходимое количество соевого соуса и растительного масла, влейте в миску.

3. Также добавьте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу, перемешайте и оставьте шампиньоны мариноваться на 10-15 минут.

4. Затем нанизайте шампиньоны на шампуры и поместите их на мангал. Жарьте грибы по 3-4 минуты с каждой стороны. Чтобы не пересушить шампиньоны в процессе поливайте их маринадом.

5. Готовые шашлыки из шампиньонов немного остудите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!













Как быстро и легко приготовить шампиньоны на решетке на мангале?

Шампиньоны легко и быстро готовятся, поэтому их так часто берут с собой на пикник. Как приготовить вкусные и сочные грибочки на решетке, вы узнаете из этого рецепта.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Соус соевый – 50 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

1. Выберите шампиньоны примерно одинакового размера, помойте и обсушите их.

2. Смешайте растительное масло и соевый соус.

3. Добавьте сок половины лимона и измельченный чеснок, перемешайте маринад.

4. Полученным маринадом полейте грибы, перемешайте и оставьте на 15 минут.

5. Маринованные шампиньоны разложите на решетке, поместите их над горячими углями и жарьте по 3-5 минут с каждой стороны.

6. Когда грибы хорошо подрумянятся, переложите их на блюдо, остудите и подавайте к шашлыкам или печеному картофелю.

Приятного аппетита!





Шампиньоны, замаринованные в соевом соусе на мангале

Для маринования шампиньонов хорошо подходит соевый соус, он имеет яркий вкус и аромат. Маринованные таким способом грибы можно пожарить, потушить или запечь на мангале.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 900 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Соус соевый – 100 мл.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

1. Шампиньоны помойте, промокните салфетками и обрежьте ножки.

2. Чеснок очистите и мелко нарежьте.

3. Шампиньоны переложите в миску, добавьте чеснок и молотую паприку, влейте растительное масло и соевый соус, хорошо перемешайте. Оставьте грибы на 20 минут.

4. После этого шампиньоны нанизайте на шпажки или шампуры, запекайте их на мангале, периодически поворачивая и поливая их маринадом.

5. На приготовление румяных, сочных шампиньонов у вас уйдет 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Невероятно вкусные шампиньоны со сметаной на мангале Запечь шампиньоны на мангале под силу любому кулинару. Это простое блюдо часто выбирают для пикников и посиделок на природе. Очень вкусными грибы получаются, если замариновать их в сметане. Ингредиенты: Шампиньоны – 10 шт. Сметана – 2 ст.л. Паста томатная – 1 ст.л. Соль – 1 ч.л. Процесс приготовления: 1. Шампиньоны помойте и промокните бумажными салфетками. 2. Грибы переложите в миску, добавьте сметану, томатную пасту и соль, перемешайте. 3. Проследите за тем, чтобы маринад равномерно распределился по грибам, пройдитесь также под шляпками. 4. Затем нанизайте шампиньоны на шампуры и запекайте их на горячих углях. 5. Грибы должны хорошо подрумяниться со всех сторон. Подавать их можно в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!





Пошаговый рецепт приготовления шампиньонов на мангале с сыром

Запеченные шампиньоны на мангале – классная закуска для мяса, такое сочетание часто встречается на пикниках. Чтобы сделать грибную закуску более сытной и интересной, добавьте к шампиньонам сыр.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 50 гр.

Шампиньоны – 600 гр.

Сыр – 150 гр.

Соль – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Грибы подберите крупные, примерно одного размера, помойте их, просушите и вырежьте ножки.

2. Сливочное масло и сыр нарежьте небольшими кубиками. В каждую шляпку положите по кусочку масла и черный перец по вкусу.

3. Выложите шампиньоны на решетку хорошо разогретого гриля. Жарьте грибы по 2-3 минуты с каждой стороны.

4. Затем разложите на грибы кусочки сыра.

5. Держите грибы на мангале, пока сыр не станет мягким, затем переложите шампиньоны на блюдо и подавайте на стол.











Как вкусно запечь фаршированные шампиньоны на мангале?

Великолепные запеченные шампиньоны с начинкой можно подавать в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Для начинки лучше всего подходят сыр, ветчина, овощи и зелень.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Ветчина – 100 гр.

Сыр – 100 гр.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Процесс приготовления

1. Шампиньоны помойте, просушите и вырежьте ножки.

2. Мелко нарежьте ветчину и ножки шампиньонов, обжарьте их на растительном масле в течение 3-4 минут. Затем добавьте панировочные сухари, перемешайте и снимите с огня.

3. Сыр натрите на терке, смешайте его с сушеным базиликом.

4. Шляпки шампиньонов нафаршируйте зажаркой из ветчины и грибов, сверху посыпьте тертым сыром.

5. Готовьте грибы на мангале на горячих углях 5-10 минут, затем сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

















Простой и быстрый рецепт приготовления шампиньонов в беконе на мангале

Шампиньоны готовятся на мангале за считанные минуты. Существует очень много интересных рецептов с этими грибами. Одним из самых вкусных и удачных можно назвать вариант, когда шампиньоны заворачивают в бекон и запекают на мангале.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 8 шт.

Бекон – 400 гр.

Сыр сливочный – 8 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Шампиньоны помойте, промокните бумажными полотенцами.

2. Вырежьте ножки.

3. В каждую шляпку шампиньонов положите по чайной ложке сливочного сыра.

4. Затем шампиньоны оберните в ломтики бекона, закрепите их шпажками.

5. Выложите заготовки на решетку и поместите ее над горячими углями. Запекайте грибы по 5-7 минут с каждой стороны.

6. Подавайте шампиньоны в беконе в горячем виде.

Приятного аппетита!





















Сочные и ароматные шампиньоны, запеченные в фольге на мангале

Когда необходимо приготовить гарнир для мясных и рыбных блюд, на ум сразу приходят шампиньоны. Грибы всегда получаются вкусными, ароматными и сочными, особенно если запечь их на мангале в фольге.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 450 гр.

Зелень – 2 ст.л.

Чеснок – 2-4 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте измельченную зелень, чеснок, соль, молотый перец и пару столовых ложек оливкового масла.

2. Лист фольги смажьте оливковым маслом.

3. На фольгу положите шампиньоны шляпками вниз, сверху выложите немного чесночной смеси.

4. Плотно заверните шампиньоны в фольгу и поместите их на мангал.

5. Готовьте шампиньоны 20-25 минут. Грибы получаются сочными и ароматными.

Приятного аппетита!















Очень вкусные шампиньоны, приготовленные на мангале с горчицей

В этом рецепте мы расскажем, как сделать вкусный маринад для шампиньонов из горчицы. Рецепт пригодится тем, кто любит проводить выходные на природе и запекать овощи и грибы на мангале.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 гр.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Грибы помойте и просушите.

2. Полейте грибы соевым соусом.

3. Добавьте приправы и горчицу, хорошо перемешайте. Оставьте шампиньоны для маринования на 15-20 минут.

4. Затем нанизайте грибы на шампуры и поместите их на мангал. Запекайте грибы по 3-5 минут с каждой стороны.

5. Запеченные грибы очень вкусны, как в горячем, так и охлажденном виде.

Приятного аппетита!













