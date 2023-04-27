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Смешиваю овсянку с капустой и готовлю вкусный и полезный пирог!
Ингредиенты:
- Капуста - 400 г.
- Овсяные хлопья - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 150 мл.
- Соль - 1 ч.л.
- Орегано - 0,5 ч..л.
- Чёрный перец
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Для смазывания:
- Яйцо - 1 шт.
- Сыр - 40 г. (по желанию)
Фоторецепт приготовления овсяно-капустного пирога:
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Приятного аппетита, уважаемые читатели! Отличного всем настроения, мира и добра!
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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