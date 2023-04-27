Смешиваю овсянку с капустой и не добавляю ни грамма муки! Полезная выпечка к завтраку или на перекус!

Не только полезно, но и очень вкусно! К завтраку или на лёгкий перекус то что нужно. Продукты понадобятся самые простые и времени на готовку уходит всего-ничего. Я обычно делаю с вечера, чтобы подать к завтраку, а что не съедается утром, то идёт на перекус в течение дня.

Ингредиенты:

- Капуста - 400 г.

- Овсяные хлопья - 100 г.

- Яйца - 2 шт.

- Молоко - 150 мл.

- Соль - 1 ч.л.

- Орегано - 0,5 ч..л.

- Чёрный перец

- Разрыхлитель - 1 ч.л.

Для смазывания:

- Яйцо - 1 шт.

- Сыр - 40 г. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В ёмкость вбиваем яйца, вливаем молоко, добавляем сушёный орегано, соль, чёрный молотый перец и взбиваем венчиком.

2. Всыпаем овсяные хлопья, разрыхлитель, перемешиваем и убираем в сторону на 10-15 минут, чтобы набухла овсянка.

3. Капусту мелко шинкуем и слегка обминаем руками, чтобы она дала немного сока.

4. Отправляем капусту к остальным ингредиентам и хорошенько всё перемешиваем.

5. Берём подходящую по размеру форму, застилаем пергаментом и равномерно распределяем овсяно-капустную массу.

Пергамент слегка смазываем маслом, чтобы наверняка ничего не прилипло.

6. Сверху поливаем наш пирог смесью взбитого яйца и тёртого на мелкой тёрке сыра и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Сыр, разумеется, можно и не добавлять.

После духовки даём минут 5 "отдохнуть", нарезаем и можно пробовать!

Фоторецепт приготовления овсяно-капустного пирога:



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Выглядит такой пирожок очень аппетитно!

На мой взгляд, на завтрак это отличная альтернатива кашам или бутербродам, да и просто для разнообразия тоже замечательно. Рекомендую готовить и пробовать, просто, вкусно и полезно!

Приятного аппетита, уважаемые читатели! Отличного всем настроения, мира и добра!