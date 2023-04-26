Такая скумбрия гораздо вкуснее, чем просто жареная! Весь секрет в необычном красном соусе! Просто, вкусно и неизбито!

Скумбрию люблю во всех видах и этот весьма необычный рецепт я никак не могла обойти стороной. Сочетание продуктов мне сразу приглянулось, но насколько вкусным оно может оказаться в действительности я и не догадывалась!) Если вы неравнодушны к скумбрии так же, как и я, смело готовьте и пробуйте!

Ингредиенты:

- Скумбрия - 2 шт.

- Сладкий перец - 1-2 шт. (у меня 2 небольших)

- Красный лук - половинка

- Острый перец - половинка (остроту регулируйте по вкусу)

- Чеснок - 4-5 зубчиков

- Лимонная цедра - 1 ст.л. (у меня сушёная)

- Имбирь сушёный - 2 ч.л.

- Кетчуп томатный - 3 ст.л.

- Масло растительное - 20 мл.

- Вода - 400 мл.

- Сахар - 1,5 ст.л.

- Соль - 1,5 ч.л.

- Крахмал - 2 ч.л.

Способ приготовления: 1. Скумбрию как следует промываем, чистим от всего лишнего и нарезаем на небольшие порционные кусочки. 2. Обжариваем рыбу с двух сторон до лёгкой золотистости, затем вынимаем из сковороды и временно убираем в сторону. До готовности жарить не нужно, как только кусочки станут золотистыми, убираем их из сковороды. 3. В чашу блендера закладываем болгарский перец, красную луковицу, острый перец чили, чеснок, цедру лимона, сушёный имбирь и томатный кетчуп. Вливаем растительное масло, немного воды и перемалываем всё до полной однородности. Вместо кетчупа можно использовать разведённую томатную пасту или помидоры в собственном соку. 4. Выливаем соус на сковороду, включаем огонь на уровень "ниже среднего" и готовим до загустения, постоянно помешивая. 5. Как только соус загустеет, вливаем кипячённую воду, всыпаем сахар, соль, перемешиваем и доводим до кипения. 6. Далее постепенно добавляем разведённый в воде крахмал, тщательно перемешиваем, выкладываем обжаренную скумбрию, доводим до кипения и тушим 6-7 минут. В процессе тушения поливаем кусочки рыбы соусом.

Фоторецепт приготовления скумбрии в красном соусе:



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В блюде великолепно сочетаются лёгкая кислинка сладость и приятная острота! Блюдо отлично сочетается с любым гарниром!

На первый взгляд выглядит так, будто бы понамешано всё, что нашлось на кухне) Но попробовав, понимаешь, что баланс вкусов здесь просто идеальный! Да, и вкус самой скумбрии никуда не делся, рыба хорошо чувствуется и ощущается!) Приготовьте хотя бы немного для разнообразия, блюдо великолепное!