Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Потрясающая скумбрия на сковороде в красном соусе - новый рецепт от шеф-повара!

Среда, 26 Апреля 2023 г. 08:10 + в цитатник

Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-24 2023 (700x374, 510Kb)

Такая скумбрия гораздо вкуснее, чем просто жареная! Весь секрет в необычном красном соусе! Просто, вкусно и неизбито!
 
Скумбрию люблю во всех видах и этот весьма необычный рецепт я никак не могла обойти стороной. Сочетание продуктов мне сразу приглянулось, но насколько вкусным оно может оказаться в действительности я и не догадывалась!) Если вы неравнодушны к скумбрии так же, как и я, смело готовьте и пробуйте!
 

Ингредиенты:

- Скумбрия - 2 шт.

- Сладкий перец - 1-2 шт. (у меня 2 небольших)

- Красный лук - половинка

- Острый перец - половинка (остроту регулируйте по вкусу)

- Чеснок - 4-5 зубчиков

- Лимонная цедра - 1 ст.л. (у меня сушёная)

- Имбирь сушёный - 2 ч.л.

- Кетчуп томатный - 3 ст.л.

- Масло растительное - 20 мл.

- Вода - 400 мл.

- Сахар - 1,5 ст.л.

- Соль - 1,5 ч.л.

- Крахмал - 2 ч.л.

Способ приготовления:
 
1. Скумбрию как следует промываем, чистим от всего лишнего и нарезаем на небольшие порционные кусочки.
 
2. Обжариваем рыбу с двух сторон до лёгкой золотистости, затем вынимаем из сковороды и временно убираем в сторону.
До готовности жарить не нужно, как только кусочки станут золотистыми, убираем их из сковороды.
 
3. В чашу блендера закладываем болгарский перец, красную луковицу, острый перец чили, чеснок, цедру лимона, сушёный имбирь и томатный кетчуп. Вливаем растительное масло, немного воды и перемалываем всё до полной однородности.
Вместо кетчупа можно использовать разведённую томатную пасту или помидоры в собственном соку.
 
4. Выливаем соус на сковороду, включаем огонь на уровень "ниже среднего" и готовим до загустения, постоянно помешивая.
 
5. Как только соус загустеет, вливаем кипячённую воду, всыпаем сахар, соль, перемешиваем и доводим до кипения.
 
6. Далее постепенно добавляем разведённый в воде крахмал, тщательно перемешиваем, выкладываем обжаренную скумбрию, доводим до кипения и тушим 6-7 минут.
 
В процессе тушения поливаем кусочки рыбы соусом.

Фоторецепт приготовления скумбрии в красном соусе:

2.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-57-16 2023 (700x351, 453Kb)

3.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-57-24 2023 (700x351, 417Kb)

4.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-57-32 2023 (700x351, 534Kb)

5.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-57-43 2023 (700x351, 427Kb)

6.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-57-53 2023 (700x389, 551Kb)

7.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-00 2023 (700x389, 506Kb)

8.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-06 2023 (700x389, 0Kb)

9.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-14 2023 (700x389, 542Kb)

10.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-24 2023 (700x374, 510Kb)

11.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-30 2023 (700x374, 504Kb)

12.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 16-58-34 2023 (700x374, 507Kb)

В блюде великолепно сочетаются лёгкая кислинка сладость и приятная острота! Блюдо отлично сочетается с любым гарниром!
 
На первый взгляд выглядит так, будто бы понамешано всё, что нашлось на кухне) Но попробовав, понимаешь, что баланс вкусов здесь просто идеальный! Да, и вкус самой скумбрии никуда не делся, рыба хорошо чувствуется и ощущается!) Приготовьте хотя бы немного для разнообразия, блюдо великолепное!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 26 Апреля 2023 г. 10:18 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
marycj   обратиться по имени Четверг, 27 Апреля 2023 г. 15:01 (ссылка)
Большое спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Четверг, 27 Апреля 2023 г. 17:12 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте