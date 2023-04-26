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Потрясающая скумбрия на сковороде в красном соусе - новый рецепт от шеф-повара!
Ингредиенты:
- Скумбрия - 2 шт.
- Сладкий перец - 1-2 шт. (у меня 2 небольших)
- Красный лук - половинка
- Острый перец - половинка (остроту регулируйте по вкусу)
- Чеснок - 4-5 зубчиков
- Лимонная цедра - 1 ст.л. (у меня сушёная)
- Имбирь сушёный - 2 ч.л.
- Кетчуп томатный - 3 ст.л.
- Масло растительное - 20 мл.
- Вода - 400 мл.
- Сахар - 1,5 ст.л.
- Соль - 1,5 ч.л.
- Крахмал - 2 ч.л.
Фоторецепт приготовления скумбрии в красном соусе:
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|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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