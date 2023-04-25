Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Вкусные "шайбочки" из лаваша - быстрая закуска, которую обожает вся семья!

Вторник, 25 Апреля 2023 г. 09:34 + в цитатник

Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-06 2023 (700x391, 429Kb)

Когда нужно быстро, вкусно и сытно накормить семью готовлю такие шайбочки. Готовятся за считанные минуты, а какие вкусные получаются Ммм. Потрясающее в этом рецепте то, что начинку можно добавлять любую по своему вкусу и количество ингредиентов тоже самостоятельно регулировать. Я сегодня готовлю с колбасой и сыром. Ну давайте уже приступим к приготовлению!
 
 
📌Для приготовления нам понадобятся следующие продукты:
 
Лаваш тонкий 2 листа
Колбаса вареная 150 гр
Сыр 50-70 гр
Майонез
Яйцо 2 шт
Масло растительное
 
Способ приготовления:
 
✅Натираем колбасу на крупной терке.
 
✅В эту же тарелку натираем любой твердый сыр на крупной терке.
 
✅Тонкий лаваш смазываем небольшим количеством майонеза.
 
✅Выкладываем тонким слоем половину начинки и распределяем равномерно.
 
✅Поверх колбасы добавляем еще один лаваш, смазываем его небольшим количеством майонеза и добавляем вторую половину подготовленной начинки. Начинку равномерно распределяем по лавашу.
 
✅Сворачиваем плотный рулет и нарезаем небольшими шайбочками.
 
✅В миску вбиваем яйца и хорошенько взбиваем вилкой.
 
✅Каждую подготовленную шайбочку окунаем в яичную смесь с двух сторон и отправляем в разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла, жарим с двух сторон до румяности.
 
✅Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось и подаем на стол.
 
Фоторецепт приготовления:


2.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-23 2023 (700x391, 428Kb)

3.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-28 2023 (700x391, 415Kb)

4.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-42 2023 (700x422, 427Kb)

5.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-51 2023 (700x422, 546Kb)

6.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-28-57 2023 (700x422, 486Kb)

7.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-29-03 2023 (700x422, 434Kb)

8.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-29-14 2023 (700x495, 700Kb)

9.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-29-18 2023 (700x495, 653Kb)

10.
Screen Shot lenovo Tue Apr 25 01-29-28 2023 (700x434, 411Kb)

Вот и все наш вкусный завтрак или обед готов!
 
Желаю вам приятного аппетита!
 
Как вам рецепт? Понравился? Напишите в комментариях.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 25 Апреля 2023 г. 09:46 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Среда, 26 Апреля 2023 г. 22:09 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте