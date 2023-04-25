Когда нужно быстро, вкусно и сытно накормить семью готовлю такие шайбочки. Готовятся за считанные минуты, а какие вкусные получаются Ммм. Потрясающее в этом рецепте то, что начинку можно добавлять любую по своему вкусу и количество ингредиентов тоже самостоятельно регулировать. Я сегодня готовлю с колбасой и сыром. Ну давайте уже приступим к приготовлению!

📌Для приготовления нам понадобятся следующие продукты:

Лаваш тонкий 2 листа

Колбаса вареная 150 гр

Сыр 50-70 гр

Майонез

Яйцо 2 шт

Масло растительное

Способ приготовления:

✅Натираем колбасу на крупной терке.

✅В эту же тарелку натираем любой твердый сыр на крупной терке.

✅Тонкий лаваш смазываем небольшим количеством майонеза.

✅Выкладываем тонким слоем половину начинки и распределяем равномерно.

✅Поверх колбасы добавляем еще один лаваш, смазываем его небольшим количеством майонеза и добавляем вторую половину подготовленной начинки. Начинку равномерно распределяем по лавашу.

✅Сворачиваем плотный рулет и нарезаем небольшими шайбочками.

✅В миску вбиваем яйца и хорошенько взбиваем вилкой.

✅Каждую подготовленную шайбочку окунаем в яичную смесь с двух сторон и отправляем в разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла, жарим с двух сторон до румяности.

✅Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось и подаем на стол.

Фоторецепт приготовления:



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Вот и все наш вкусный завтрак или обед готов!

Желаю вам приятного аппетита!