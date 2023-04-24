Очень простой способ заполнения куриного филе начинкой. Ничего разрезать на пласты и отбивать не надо. При таком способе начинка плотно фиксируется внутри, при приготовлении не выходит наружу и при нарезании получается ровный идеальный разрез. Филе остается целое. Такое блюдо выглядит очень красиво. Подавать фаршированную грудку можно как горячее блюдо или в качестве мясной нарезки. Начинка может быть любой.
Порции 4
Время подготовки 30 минут
Время приготовления 35 минут
Ингредиенты
500 г филе куриной грудки
150 г шампиньонов
60 г полутвердого сыра
1 репчатый лук (небольшой)
1/2 шт. моркови (средняя)
2 зубчика чеснока
3 веточки укропа
3 ст. л. растительного масла
0,5 ч. л. сладкой паприки
по вкусу молотый перец
по вкусу соль
Как приготовить фаршированную куриную грудку
1. Лук и шампиньоны мелко нарезаем, морковь крупно натираем и отправляем в масло (2,5 ст. л.) в сковороду. Обжариваем на среднем огне 10 минут.
2. Грибы с овощами немного остужаем на тарелке. Добавляем мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок, мелко натёртый сыр (30 г) и перемешиваем. Начинку можно готовить любую.
3. Филе куриной грудки промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем малое филе. Чтобы заполнить филе начинкой, делаем карман. Кусок филе размещаем на доске, со стороны широкой части филе делаем сначала небольшой разрез. Затем берём филе в одну руку и другой рукой аккуратно делаем ножом глубокий разрез, но не насквозь. Это делать просто, держа в руке филе, вы будете чувствовать нож и не сделаете сквозной разрез.
4. Получаются вот такие куски с глубокими карманами.
5. Филе посыпаем солью, чёрным перцем, сладкой паприкой, поливаем маслом (1/2 ст. л.) и распределяем.
6. Грибную начинку делим пополам и с помощью чайной ложки и пальцев размещаем в карманах филе. Фаршированное филе грудки выкладываем на куски пергамента с силиконовым покрытием.
7. При запекании пергамент защитит мясо от пересыхания. Сворачиваем бумагу и получаем лодочки. Перекладываем их в форму и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
8. Затем вынимаем, бумагу сверху раздвигаем. Посыпаем филе крупно натертым сыром (30 г).
9. Готовим еще при 230 градусах 5 минут, пока сыр не расплавится и слегка не зарумянится. Грудки получаются большими, поэтому одна грудка на 2 порции.
Фоторецепт приготовления фаршированной куриной грудки:
Фаршированную грудку посыпаем зеленью и подаем на стол. При таком способе начинка плотно располагается внутри, филе остается целое, за счет этого получается идеальный разрез. Филе сочное и очень вкусное.
Приятного аппетита!!!