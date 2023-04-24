Очень простой способ заполнения куриного филе начинкой. Ничего разрезать на пласты и отбивать не надо. При таком способе начинка плотно фиксируется внутри, при приготовлении не выходит наружу и при нарезании получается ровный идеальный разрез. Филе остается целое. Такое блюдо выглядит очень красиво. Подавать фаршированную грудку можно как горячее блюдо или в качестве мясной нарезки. Начинка может быть любой.

Порции 4

Время подготовки 30 минут

Время приготовления 35 минут

Ингредиенты

500 г филе куриной грудки

150 г шампиньонов

60 г полутвердого сыра

1 репчатый лук (небольшой)

1/2 шт. моркови (средняя)

2 зубчика чеснока

3 веточки укропа

3 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. сладкой паприки

по вкусу молотый перец

по вкусу соль

Как приготовить фаршированную куриную грудку

1. Лук и шампиньоны мелко нарезаем, морковь крупно натираем и отправляем в масло (2,5 ст. л.) в сковороду. Обжариваем на среднем огне 10 минут.

2. Грибы с овощами немного остужаем на тарелке. Добавляем мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок, мелко натёртый сыр (30 г) и перемешиваем. Начинку можно готовить любую.

3. Филе куриной грудки промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Отрезаем малое филе. Чтобы заполнить филе начинкой, делаем карман. Кусок филе размещаем на доске, со стороны широкой части филе делаем сначала небольшой разрез. Затем берём филе в одну руку и другой рукой аккуратно делаем ножом глубокий разрез, но не насквозь. Это делать просто, держа в руке филе, вы будете чувствовать нож и не сделаете сквозной разрез.

4. Получаются вот такие куски с глубокими карманами.

5. Филе посыпаем солью, чёрным перцем, сладкой паприкой, поливаем маслом (1/2 ст. л.) и распределяем.

6. Грибную начинку делим пополам и с помощью чайной ложки и пальцев размещаем в карманах филе. Фаршированное филе грудки выкладываем на куски пергамента с силиконовым покрытием.

7. При запекании пергамент защитит мясо от пересыхания. Сворачиваем бумагу и получаем лодочки. Перекладываем их в форму и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

8. Затем вынимаем, бумагу сверху раздвигаем. Посыпаем филе крупно натертым сыром (30 г).

9. Готовим еще при 230 градусах 5 минут, пока сыр не расплавится и слегка не зарумянится. Грудки получаются большими, поэтому одна грудка на 2 порции.

Фоторецепт приготовления фаршированной куриной грудки:









































Фаршированную грудку посыпаем зеленью и подаем на стол. При таком способе начинка плотно располагается внутри, филе остается целое, за счет этого получается идеальный разрез. Филе сочное и очень вкусное.

Приятного аппетита!!!