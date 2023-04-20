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От такой овсянки еще никто не отказывался - готовим завтрак который полюбит вся семья!

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 08:20 + в цитатник

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От такой овсянки ещё никто не отказался! Мой муж не любит овсяную кашу, но такое блюдо из овсянки ему очень нравится, говорит, что каждый день его есть хочется. Готовить максимально просто и быстро.
 
Сегодня хочу поделиться необычным блюдом из обычной овсянки: на приготовление у меня уходит не более 10 минут. Отличный вариант завтрака: вкусно, сытно, а главное полезно. Даже детки едят с удовольствием такую овсянку. А благодаря разной начинке, такое блюдо всегда будет разнообразным и не надоедает.
 
Рецепт
 
Овсяные хлопья - 3 ст.л.
Молоко - 3 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Зелень, соль - по вкусу.
Начинка любая, у меня: помидор, зелень (руккола), сыр.
 
Давайте готовить!
 
Овсянку можно брать любую, но я предпочитаю цельно зерновую, которая варится подольше, она полезнее.
 
Добавляю молоко (можно взять овсяное, я его сама делаю, в видео в конце статьи я показала, как - это очень быстро и просто, а можно взять и коровье).

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Ещё добавляю яйцо, зелень, соль.


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Если у вас овсяные хлопья быстрой варки, то можно просто перемещать вилкой и готово. У меня хлопья, которые варятся 25 минут, поэтому я измельчу всё в блендере.
 
Можно готовить на сковороде без масла (если сковорода хорошая) или добавить немного растительно (топленого) масла. Много масла не нужно.
 
Выливаю наше овсяное тесто на сковороду, разравниваю. Готовлю под закрытой крышкой 2-3 минуты и переворачиваю лопаткой. Это легко.


Screen Shot lenovo Tue Apr 18 15-10-39 2023 (700x394, 462Kb)

Теперь на одну половинку овсяного блина выкладываю помидор, немного зелени (у меня руккола, сейчас уже тепло, скоро буду выращивать рукколу у себя в теплице) и сыр.


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Можно добавить немного мяса, ветчины, а можно и вовсе сделать сладкую начинку: творог с сухофруктами, бананом или взять готовую творожную массу.
 
Закрываю второй половиной и получается симпатичное блюдо. Я добавила зелень, у меня блин зелененький, интересно смотрится.


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Готовлю пару минут под закрытой крышкой или можно по минуте с каждой стороны, если хотите румяненький блин получить. 


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Ну очень вкусно получается! Как Вам такой рецепт из овсянки?

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
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