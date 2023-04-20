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От такой овсянки еще никто не отказывался - готовим завтрак который полюбит вся семья!
Ещё добавляю яйцо, зелень, соль.
Теперь на одну половинку овсяного блина выкладываю помидор, немного зелени (у меня руккола, сейчас уже тепло, скоро буду выращивать рукколу у себя в теплице) и сыр.
Готовлю пару минут под закрытой крышкой или можно по минуте с каждой стороны, если хотите румяненький блин получить.
Ну очень вкусно получается! Как Вам такой рецепт из овсянки?
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