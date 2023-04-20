От такой овсянки ещё никто не отказался! Мой муж не любит овсяную кашу, но такое блюдо из овсянки ему очень нравится, говорит, что каждый день его есть хочется. Готовить максимально просто и быстро.

Сегодня хочу поделиться необычным блюдом из обычной овсянки: на приготовление у меня уходит не более 10 минут. Отличный вариант завтрака: вкусно, сытно, а главное полезно. Даже детки едят с удовольствием такую овсянку. А благодаря разной начинке, такое блюдо всегда будет разнообразным и не надоедает.

Рецепт Овсяные хлопья - 3 ст.л. Молоко - 3 ст.л. Яйцо - 1 шт. Зелень, соль - по вкусу. Начинка любая, у меня: помидор, зелень (руккола), сыр. Давайте готовить! Овсянку можно брать любую, но я предпочитаю цельно зерновую, которая варится подольше, она полезнее. Добавляю молоко (можно взять овсяное, я его сама делаю, в видео в конце статьи я показала, как - это очень быстро и просто, а можно взять и коровье).

Ещё добавляю яйцо, зелень, соль.





Если у вас овсяные хлопья быстрой варки, то можно просто перемещать вилкой и готово. У меня хлопья, которые варятся 25 минут, поэтому я измельчу всё в блендере.

Можно готовить на сковороде без масла (если сковорода хорошая) или добавить немного растительно (топленого) масла. Много масла не нужно.

Выливаю наше овсяное тесто на сковороду, разравниваю. Готовлю под закрытой крышкой 2-3 минуты и переворачиваю лопаткой. Это легко.





Теперь на одну половинку овсяного блина выкладываю помидор, немного зелени (у меня руккола, сейчас уже тепло, скоро буду выращивать рукколу у себя в теплице) и сыр.





Можно добавить немного мяса, ветчины, а можно и вовсе сделать сладкую начинку: творог с сухофруктами, бананом или взять готовую творожную массу.

Закрываю второй половиной и получается симпатичное блюдо. Я добавила зелень, у меня блин зелененький, интересно смотрится.





Готовлю пару минут под закрытой крышкой или можно по минуте с каждой стороны, если хотите румяненький блин получить.







