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Выложила все на капусту и приготовила вкуснейший ужин!

Суббота, 08 Апреля 2023 г. 08:32 + в цитатник

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Рецепт, после которого я полюбила пекинскую капусту: обязательно добавлю в свою кулинарную тетрадку (идеальный, на мой взгляд, рецепт).
 
Ингредиенты:
 
1. Пекинская капуста
2. Куриное филе - 2 шт.
3. Репчатый лук -1 шт.
4. Помидор - 1 шт.
5. Сыр - 60 гр.
6. Майонез или сметана - 1,5 ст. ложки.
7. Соль, перец - по вкусу.
 
 
Способ приготовления:
 
1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. 
 
2. Репчатый лук мелко нарезаем.
 
3. Один помидор мелко нарезаем. 
 
4. Добавляем тёртый сыр, соль, перец по вкусу и майонез 1,5 ст. ложки. Всё тщательно перемешиваем. 
 
5. Пекинскую капусту нарезаем кружками. Выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой, а сверху выкладываем куриное филе с овощами. 
 
6. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.

Фоторецепт приготовления вкусного блюда из капусты:

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Люблю когда обед или ужин готовится просто, а результат получается восхитительным! Готовим блюдо 2 в 1, и гарнир и основное, будет очень вкусно! Рецепт просто сказка!
 
Как Вам такой рецепт? Понравился? Жду Ваши комментарии.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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