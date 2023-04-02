Всего два ингредиента, а результат великолепен. Вы когда-нибудь думали, что котлеты могут удивить? Нет? Вот и раньше тоже так думала, пока не попробовала у подруги-еврейки ее котлеты. Котлеты у нее невероятно пышные, воздушные и очень-очень вкусные. Естественно, я поинтересовалась рецептом. И что удивительное, в составе котлет всего два ингредиента, а именно фарш и яйца. Ну и, конечно же, соль и перец.

Ингредиенты

Фарш куриный (можно так же из индейки или говяжий) - 500 грамм;

Яйца - 4 штуки;

Соль, черный перец - по вкусу;

Специи - по желанию;

Масло растительное - для жарки.

Если есть желание и возможность, то в фарш всегда можно добавить свежую ароматную зелень.

Пошаговое приготовление котлет по-еврейски:

1. Белки отделит от желтков. Желтки сразу добавить к прокрученному мясу. Так же добавить соль, специи и перец.

2. Белки при помощи миксера или блендера взбить до состояния крепкой пены.





3. Затем аккуратно с помощью силиконовой (можно взять любую другую, но этой удобнее) лопатки перемешать взбитые белки с куриным фаршем.

4. Сформировать небольшие котлетки и обжарить на растительном масле до появления румяной аппетитной корочки.

Котлетки по-еврейски готовы!

Идеально сочетаются с любым из гарниров - рисом, овощами, картошкой, гречкой, макаронами и т.д.

Котлеты действительно получаются пышными, воздушными и очень-очень вкусными.

***

Готовьте с удовольствием!