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Котлеты по-еврейски всего из 2 ингредиентов - секретный трюк с фаршем от еврейских хозяек!

Суббота, 01 Апреля 2023 г. 08:01 + в цитатник

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Всего два ингредиента, а результат великолепен. Вы когда-нибудь думали, что котлеты могут удивить? Нет? Вот и раньше тоже так думала, пока не попробовала у подруги-еврейки ее котлеты.  Котлеты у нее невероятно пышные, воздушные и очень-очень вкусные. Естественно, я поинтересовалась рецептом.  И что удивительное, в составе котлет всего два ингредиента, а именно фарш и яйца. Ну и, конечно же, соль и перец.
 
 
Ингредиенты
 
Фарш куриный (можно так же из индейки или говяжий) - 500 грамм;
Яйца - 4 штуки;
Соль, черный перец - по вкусу;
Специи - по желанию;
Масло растительное - для жарки.
 
Если есть желание и возможность, то в фарш всегда можно добавить свежую ароматную зелень.

Пошаговое приготовление котлет по-еврейски:

1. Белки отделит от желтков. Желтки сразу добавить к прокрученному мясу. Так же добавить соль, специи и перец.
 
2. Белки при помощи миксера или блендера взбить до состояния крепкой пены.


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3. Затем аккуратно с помощью силиконовой (можно взять любую другую, но этой удобнее) лопатки перемешать взбитые белки с куриным фаршем.
 
4. Сформировать небольшие котлетки и обжарить на растительном масле до появления румяной аппетитной корочки.

Котлетки по-еврейски готовы!

Идеально сочетаются с любым из гарниров - рисом, овощами, картошкой, гречкой, макаронами и т.д. 
 
Котлеты действительно получаются пышными, воздушными и очень-очень вкусными.
 
***
 
Готовьте с удовольствием!
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 9 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 01 Апреля 2023 г. 10:42 (ссылка)
Доброго позитива и заряда бодрости!С добрым утром и хорошего дня!
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Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 19:01ссылка
Эмма_Кноп
Здесь по котлеты нужно писать. Прочитайте, что сказано наверху: Котлеты .... Обсуждение ....
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svet_R   обратиться по имени Суббота, 01 Апреля 2023 г. 12:07 (ссылка)
Тааааак. А это таки надо пробовать!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 19:01 (ссылка)
Всё-таки хочется добавить лук, хотя можно попробовать и в таком виде.
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