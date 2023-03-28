Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Кулич «Царский» на Пуховом тесте - нежный и воздушный - в магазине такой не купишь!

Вторник, 28 Марта 2023 г. 08:26 + в цитатник

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-17-26 2023 (589x357, 483Kb)

Привет! Сегодня я к Вам с рецептом Кулича «Царский». Это необыкновенные куличи, совершенно потрясающие, нежные, воздушные. Я пекла в прошлом году к Пасхе, настолько они мне понравились, я даже занесла рецепт в фавориты. Если в двух словах, название такого кулича говорит само за себя. Рекомендую попробовать, возможно и Вы его захотите повторить еще не один раз.

Рецепт: 
 
Для теста:
 
Молоко – 250 мл
Дрожжи свежие – 25 г (сухие 10 г)
Мука – 800 г
Яйца - 3 шт
Сливочное масло – 100 г
Сахар – 120 г
Ванилин – 1 г
Изюм – 150 г
Соль – ½ ч.л. 
 
Для глазури:
 
Сливочное масло – 30 г
Сахарная пудра – 300 г
Сливки – 50 г
Ванилин – по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Молоко подогреем и вливаем в миску, добавляем сырые дрожжи, по желанию можете заменить на сухие, тогда Вам потребуется примерно 10 грамм. Перемешиваем до растворения дрожжей. Добавляем 250 грамм просеянной муки и еще раз перемешиваем. Закрываем миску и убираем для подъёма в теплое место, масса должна увеличиться вдвое, на это потребуется минут 30. Я убираю тесто в духовку для подъёма, температуру выставляю 40 градусов.
 
Пока опара поднимается разделим 3 яйца на белки и желтки. В желтки добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до бела. К белкам добавляем соль и взбиваем до стойких пиков.
 
Достаем опару, добавляем сначала желтки с сахаром, перемешиваем. Теперь добавляем сливочное масло, его нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Я его подтапливаю в СВЧ. И теперь добавляем белки и перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся муку постепенно. Возможно потребуется вам больше муки или меньше все зависит от размера яиц и влажности муки. Тесто перекладываем на стол и хорошо вымешиваем, по надобности подпыляем мукой. Но сильно много муки не стоит добавлять, чтобы не забить тесто. Тесто должно быть слега липнущим к рукам, мягкое. Кладем обратно в миску, закрываем полотенцем и ставим для подъёма в теплое место. Примерно на 1 час.
 
Теперь тесто обминаем и добавляем изюм. Изюм предварительно нужно промыть, обсушить и обвалять в муке, по желанию можно добавить орехи или цукаты. Хорошо Вымешиваем и убираем еще для подъёма на минут 30. Как тесто увеличится вдвое, обминаем его и раскладываем по формам, заполняем на 1/3 объема формы.
 
Куличи прикрываем полотенцем, как поднимутся устанавливаем в духовке температуру 100 градусов выпекаем 15 минут. Затем увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если верх начнет румяниться, а куличи будут еще не готовы прикройте из сверху фольгой и доведите до готовности. Мне потребовалась еще 20 минут. Достаем из духовки даем им постоять минут 10 на столе, за это время приготовим глазурь.
 
У меня сегодня глянцевая глазурь на сливочном масле. Сливочное масло растопим в сотейнике, добавим к нему сливки и разогреваем на плите. Кипятить не надо, главное, чтобы масло и сливки стали одним целым. Далее смешиваем сахарную пудру с ванильным сахаром и и добавляем в разогретые сливки с маслом. Взбиваем полученную смесь венчиком или миксером. Добавление масла позволит достичь идеальной пластичности и глянца.
 
Когда глазурь будет готова, надо провести узким ножом вдоль стенок и вытряхнуть куличи на руку. 
 
Они необычайно легкие, нежные, воздушные, так что действовать надо очень аккуратно. Теперь наносим глазурь на Куличи. 
 
А пока глазурь не застыла, украшаем, я сегодня просто украсила лепестками миндаля. Кстати, глазурь хорошо застывает и остается глянцевой, при разрезании не крошится, а куличи даже на третий день остаются мягкими как и в первый день.
 
Фоторецепт приготовления Царского кулича:

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-17-39 2023 (512x314, 240Kb)

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-17-46 2023 (512x314, 222Kb)

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-17-54 2023 (512x314, 212Kb)

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-18-02 2023 (512x314, 369Kb)

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-18-11 2023 (512x314, 221Kb)

Screen Shot lenovo Mon Mar 27 20-17-26 2023 (589x357, 483Kb)

Если Вам понравился рецепт - поставьте 👍 или напишите комментарий.

Ваши отзывы - самая лучшая награда для меня.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 5 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 28 Марта 2023 г. 10:29 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Планета_7   обратиться по имени Среда, 29 Марта 2023 г. 08:34 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте