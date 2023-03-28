Привет! Сегодня я к Вам с рецептом Кулича «Царский». Это необыкновенные куличи, совершенно потрясающие, нежные, воздушные. Я пекла в прошлом году к Пасхе, настолько они мне понравились, я даже занесла рецепт в фавориты. Если в двух словах, название такого кулича говорит само за себя. Рекомендую попробовать, возможно и Вы его захотите повторить еще не один раз.

Рецепт:

Для теста:

Молоко – 250 мл

Дрожжи свежие – 25 г (сухие 10 г)

Мука – 800 г

Яйца - 3 шт

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 120 г

Ванилин – 1 г

Изюм – 150 г

Соль – ½ ч.л.

Для глазури:

Сливочное масло – 30 г

Сахарная пудра – 300 г

Сливки – 50 г

Ванилин – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Молоко подогреем и вливаем в миску, добавляем сырые дрожжи, по желанию можете заменить на сухие, тогда Вам потребуется примерно 10 грамм. Перемешиваем до растворения дрожжей. Добавляем 250 грамм просеянной муки и еще раз перемешиваем. Закрываем миску и убираем для подъёма в теплое место, масса должна увеличиться вдвое, на это потребуется минут 30. Я убираю тесто в духовку для подъёма, температуру выставляю 40 градусов.

Пока опара поднимается разделим 3 яйца на белки и желтки. В желтки добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до бела. К белкам добавляем соль и взбиваем до стойких пиков.

Достаем опару, добавляем сначала желтки с сахаром, перемешиваем. Теперь добавляем сливочное масло, его нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Я его подтапливаю в СВЧ. И теперь добавляем белки и перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся муку постепенно. Возможно потребуется вам больше муки или меньше все зависит от размера яиц и влажности муки. Тесто перекладываем на стол и хорошо вымешиваем, по надобности подпыляем мукой. Но сильно много муки не стоит добавлять, чтобы не забить тесто. Тесто должно быть слега липнущим к рукам, мягкое. Кладем обратно в миску, закрываем полотенцем и ставим для подъёма в теплое место. Примерно на 1 час.

Теперь тесто обминаем и добавляем изюм. Изюм предварительно нужно промыть, обсушить и обвалять в муке, по желанию можно добавить орехи или цукаты. Хорошо Вымешиваем и убираем еще для подъёма на минут 30. Как тесто увеличится вдвое, обминаем его и раскладываем по формам, заполняем на 1/3 объема формы.

Куличи прикрываем полотенцем, как поднимутся устанавливаем в духовке температуру 100 градусов выпекаем 15 минут. Затем увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекаем до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если верх начнет румяниться, а куличи будут еще не готовы прикройте из сверху фольгой и доведите до готовности. Мне потребовалась еще 20 минут. Достаем из духовки даем им постоять минут 10 на столе, за это время приготовим глазурь.

У меня сегодня глянцевая глазурь на сливочном масле. Сливочное масло растопим в сотейнике, добавим к нему сливки и разогреваем на плите. Кипятить не надо, главное, чтобы масло и сливки стали одним целым. Далее смешиваем сахарную пудру с ванильным сахаром и и добавляем в разогретые сливки с маслом. Взбиваем полученную смесь венчиком или миксером. Добавление масла позволит достичь идеальной пластичности и глянца.

Когда глазурь будет готова, надо провести узким ножом вдоль стенок и вытряхнуть куличи на руку. Они необычайно легкие, нежные, воздушные, так что действовать надо очень аккуратно. Теперь наносим глазурь на Куличи. А пока глазурь не застыла, украшаем, я сегодня просто украсила лепестками миндаля. Кстати, глазурь хорошо застывает и остается глянцевой, при разрезании не крошится, а куличи даже на третий день остаются мягкими как и в первый день.

Фоторецепт приготовления Царского кулича:























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