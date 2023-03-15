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На закуску или на завтрак - невероятно вкусные трубочки из лаваша за 10 минут!

Среда, 15 Марта 2023 г. 08:06 + в цитатник

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люсь рецептом очень вкусного блюда, которое в нашей семье называют по-разному: сырные палочки, сырные бутерброды или лавашные трубочки. Как их не назови, самое главное – это отменный вкус и простота в приготовлении.
 
 

Сырно-чесночные трубочки из лаваша - ингредиенты

Основа:

Лаваш - 1 большой лист или 3 лепёшки

Сыр - 150 гр

Чеснок - 2 зубчика

Зелень свежая - 3-4 веточки

Кляр: Яйцо - 1 шт

Панировочные сухари

Масло растительное - для жарки

Приступаем к подготовке начинки
 
Для начала нужно натереть на тёрке 150 граммов сыра.
 
2 зубчика чеснока измельчаем и отправляем к сыру.
 
Также измельчаем 3-4 веточки зелени и добавляем к начинке.
 
Всё хорошо перемешиваем вилочкой.
 
Формируем трубочки
 
Разворачиваем большой тонкий лаваш и разрезаем его вдоль на полоски шириной 15 сантиметров.
 
Я обычно разрезаю лаваш пополам. Одну половину убираю в пакет. А на вторую половину выкладываю полоску начинки, не доходя до обоих краёв по сантиметру.
 
Сворачиваем лаваш в плотную трубочку, обернув начинку 2 раза.
 
Отрезаем первую трубочку и складываем её на тарелку швом вниз.
 
Точно также делаем остальные трубочки, а когда лаваш закончится, берём вторую полоску и сворачиваем до тех пор, пока не закончится начинка или лаваш.
 
Обычно из того количества ингредиентов, которое я указываю, выходит 10 трубочек.
 
Подготавливаем кляр
 
В одну тарелку нужно разбить 1 яйцо. Его нужно слегка подсолить и взбить.
 
Советы.
 
К яйцу можно добавить ложку холодной воды.
 
Тарелки для кляра лучше взять пошире, чтобы было удобнее обваливать трубочки.
 
Во вторую тарелку нужно насыпать панировочные сухари.
 
Начинаем поочерёдно сначала окунать трубочки в смесь с яйцом, а потом обваливать в панировочных сухарях.
 
Готовые к жарке трубочки складываем на поднос.
 
Обжариваем трубочки
 
В сковородке нужно разогреть небольшое количество растительного масла и можно начинать жарить трубочки.
 
Важно.На сковородку выкладывайте трубочки швом вниз.
 
Обжариваем трубочки с обеих сторон до золотистой корочки и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Фоторецепт приготовления трубочек из лаваша:


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Благодаря размягчённому сыру с пикантными нотками чеснока закуска получается невероятно вкусной. 10 минут и готово! Заверните эту «верную» начинку в лаваш и порадуйте своих домочадцев.
 
Приятного аппетита!
 
Часто использую лаваш для приготовления закусок. Это упрощает процесс готовки. А какие у вас есть идеи рецептов с лавашем?
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
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Процитировано 6 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 15 Марта 2023 г. 08:14 (ссылка)
Спасибо.
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