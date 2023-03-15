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На закуску или на завтрак - невероятно вкусные трубочки из лаваша за 10 минут!
Основа:
Лаваш - 1 большой лист или 3 лепёшки
Сыр - 150 гр
Чеснок - 2 зубчика
Зелень свежая - 3-4 веточки
Кляр: Яйцо - 1 шт
Панировочные сухари
Масло растительное - для жарки
Фоторецепт приготовления трубочек из лаваша:
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|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
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