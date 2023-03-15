люсь рецептом очень вкусного блюда, которое в нашей семье называют по-разному: сырные палочки, сырные бутерброды или лавашные трубочки. Как их не назови, самое главное – это отменный вкус и простота в приготовлении.

Основа:

Лаваш - 1 большой лист или 3 лепёшки

Сыр - 150 гр

Чеснок - 2 зубчика

Зелень свежая - 3-4 веточки

Кляр: Яйцо - 1 шт

Панировочные сухари

Масло растительное - для жарки

Приступаем к подготовке начинки

Для начала нужно натереть на тёрке 150 граммов сыра.

2 зубчика чеснока измельчаем и отправляем к сыру.

Также измельчаем 3-4 веточки зелени и добавляем к начинке.

Всё хорошо перемешиваем вилочкой.

Формируем трубочки

Разворачиваем большой тонкий лаваш и разрезаем его вдоль на полоски шириной 15 сантиметров.

Я обычно разрезаю лаваш пополам. Одну половину убираю в пакет. А на вторую половину выкладываю полоску начинки, не доходя до обоих краёв по сантиметру.

Сворачиваем лаваш в плотную трубочку, обернув начинку 2 раза.

Отрезаем первую трубочку и складываем её на тарелку швом вниз.

Точно также делаем остальные трубочки, а когда лаваш закончится, берём вторую полоску и сворачиваем до тех пор, пока не закончится начинка или лаваш.

Обычно из того количества ингредиентов, которое я указываю, выходит 10 трубочек.

Подготавливаем кляр

В одну тарелку нужно разбить 1 яйцо. Его нужно слегка подсолить и взбить.

Советы.

К яйцу можно добавить ложку холодной воды.

Тарелки для кляра лучше взять пошире, чтобы было удобнее обваливать трубочки.

Во вторую тарелку нужно насыпать панировочные сухари.

Начинаем поочерёдно сначала окунать трубочки в смесь с яйцом, а потом обваливать в панировочных сухарях.

Готовые к жарке трубочки складываем на поднос.

Обжариваем трубочки

В сковородке нужно разогреть небольшое количество растительного масла и можно начинать жарить трубочки.

Важно. На сковородку выкладывайте трубочки швом вниз.

Обжариваем трубочки с обеих сторон до золотистой корочки и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.