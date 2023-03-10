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Невероятно нежный сливочный пирог Киш с красной рыбой - фирменный рецепт от шеф-повара!

Пятница, 10 Марта 2023 г. 13:25 + в цитатник

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Все спрашивают, почему он такой вкусный: делюсь рецептом своего "фирменного" рыбного пирога (очень нежный сливочный Киш с лососем). Готовлю его, как правило, только на праздники, потому что цена немного «кусается». Но скажу точно - оно того стоит. Пирог получается очень вкусным, нежным и съедается за считанные секунды. Давайте приступим к приготовлению!
 
 
Продукты для пирога Киш с лососем:
 
Тесто:
 
225г муки
120г масла
1ст л сахара
соль
1 яйцо
60мл ледяной воды
 
при необходимости добавить еще муки
поставить в холодильник на 40-60 минут
запекать основу пирога в течение 15-20 минут при 180С
 
Начинка:
 
1 луковица
70г сыра
лосось (или другая красная рыба)
2 яйца
50мл сливок
50мл молока
соль
перец
итальянские травы
помидорки-черри
 
Запекать в течение 35-40 минут при 180С
 
Как приготовить сливочный пирог Киш с красной рыбой:
 
Сначала замесим тесто: смешаем муку, сливочное масло и перетрем в крошку.
 
Добавим сахар, яйцо, перемешаем. Затем зальем ледяную воду.
 
При необходимости добавим немного муки и замешаем тесто. Накроем пленкой и поставим в холодильник отдыхать на 40-60 минут.
 
Затем раскатываем тесто и укладываем в форму (форма 22см).
 
Запекаем основу пирога в течение 15-20 минут при 180С.
 
Приготовим начинку: нарежем лук полукольцами и обжарим до золотистого цвета.
 
Нарежем красную рыбу (лосось, можно семгу).
 
На средней терке натрем сыр.
 
Приготовим заливку: смешаем сливки, молоко, яйца, посолим, поперечим по вкусу, приправим итальянскими травами и хорошо перемешаем.
 
Формируем пирог: первым слоем выкладываем лук.
 
Затем рыбу и сыр.
 
И заливаем всё сливочно-яичной смесью.
 
Сверху кладем еще немного оставшегося сыра, украшаем помидорками-черри и отправляем запекаться в духовку на 35-40 минут при 180С.

Фоторецепт приготовления рыбного пирогра Киш с лососем

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Киш получился невероятным: нежный, с ярким сливочным вкусом, а красная рыба просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить этот пирог!

Приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 6 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 10 Марта 2023 г. 14:37 (ссылка)
Спасибо.
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