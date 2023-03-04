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Берем 2 стакана и готовим красивый и вкусный салат "8 марта"!

Суббота, 04 Марта 2023 г. 08:09 + в цитатник

Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-37 2023 (452x568, 575Kb)

Весенний праздник совсем близко, поэтому готовимся заранее. Приготовим салат, который займет главное место на вашем праздничном столе.

Как приготовить салат 8 марта:

1.Для начала нам понадобится стопка и стакан . Кладем так, как показано на фото, сверху маленькая , снизу большая. И еще... Здесь подойдет я думаю любой слоеный салат по вашему вкусу.
 
2. Я взяла копченую грудку(форма нарезки кубик) и вокруг наших форм выкладываем наши ингредиенты 
 
3. Второй слой жареные шампиньоны, не забываем каждый слой добавлять (промазывать)
 
4.Третий слой консервированный ананас, нарезанный мелким кубиком и так же небольшое количество майонеза
 
5. Пятый слой ,сыр твердый натертый на мелкой тёрке.. Выкладываем полукругом и этот слой хорошо промажем майонезом , чтобы следующий слой (завершающий ) хорошо лёг
 
6. Последний слой это яичные желтки , обсыпаем по всех сторон и можно с помощью Лопатки придать ровную форму . Вытаскиваем потихоньку наши форму и будем украшать
 
7. Украшаем как душе угодно, например как у меня это кукуруза и веточки укропа, как весенняя мимоза .

Фоторецепт приготовления салата 8 марта:

2.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-53-45 2023 (441x585, 414Kb)

3.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-00 2023 (452x521, 433Kb)

4.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-10 2023 (452x568, 546Kb)

5.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-19 2023 (452x568, 541Kb)

6.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-25 2023 (452x568, 538Kb)

7.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-31 2023 (452x568, 535Kb)

8.
Screen Shot lenovo Fri Mar 3 20-54-37 2023 (452x568, 575Kb)

Ой ну красота , отличный вариант на праздничный стол, чтобы порадовать гостей и получить много хвалебных слов в вашу сторону .
 
Как вам такой салат?
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
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