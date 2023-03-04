Весенний праздник совсем близко, поэтому готовимся заранее. Приготовим салат, который займет главное место на вашем праздничном столе.

Как приготовить салат 8 марта:

1.Для начала нам понадобится стопка и стакан . Кладем так, как показано на фото, сверху маленькая , снизу большая. И еще... Здесь подойдет я думаю любой слоеный салат по вашему вкусу.

2. Я взяла копченую грудку(форма нарезки кубик) и вокруг наших форм выкладываем наши ингредиенты

3. Второй слой жареные шампиньоны, не забываем каждый слой добавлять (промазывать)

4.Третий слой консервированный ананас, нарезанный мелким кубиком и так же небольшое количество майонеза

5. Пятый слой ,сыр твердый натертый на мелкой тёрке.. Выкладываем полукругом и этот слой хорошо промажем майонезом , чтобы следующий слой (завершающий ) хорошо лёг

6. Последний слой это яичные желтки , обсыпаем по всех сторон и можно с помощью Лопатки придать ровную форму . Вытаскиваем потихоньку наши форму и будем украшать

7. Украшаем как душе угодно, например как у меня это кукуруза и веточки укропа, как весенняя мимоза .

Фоторецепт приготовления салата 8 марта:

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Ой ну красота , отличный вариант на праздничный стол, чтобы порадовать гостей и получить много хвалебных слов в вашу сторону .