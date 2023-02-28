Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Картофельная бабка по-белорусски - невероятная вкуснятина за копейки!

Вторник, 28 Февраля 2023 г. 08:24 + в цитатник

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-37-19 2023 (700x478, 639Kb)

Здравствуйте, друзья!
 
 Сегодня хочу предложить вашему вниманию рецепт картофельной бабки по-белорусски. Подобные блюда есть в национальных кухнях разных стран, в основном восточноевропейских, таких как Литва, Украина, Польша, конечно же Беларусь. Это облегченный вариант: без излишнего количества животного жира, обжаренных продуктов. Но по желанию можно подать это блюдо со шкварками и обжаренным луком, а также со свининой (в любом виде). Я же предлагаю к картофельной бабке подавать сметану или греческий йогурт. Блюдо очень простое, из доступных, недорогих ингредиентов, но очень вкусное. Приготовить его сможет каждый. Итак начинаем готовить:
 
 
Ингредиенты:
 
картофель - 1 кг;
лук - 1 (большая) шт.;
яйца куриные - 3 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
крахмал (или мука) - 1-2 ст. ложки;
соль - 1 ч. ложка;
растительное масло 30-40 мл;
черный перец молотый по вкусу.
 
Как приготовить картофельную бабку:
 
 1. Натираем картофель на крупной терке. Лук трем на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс. Я же лук и чеснок измельчил в блендере.
 
 2. Добавляем к натертой картошке измельченные лук и чеснок, крахмал или муку, соль, черный перец, куриные яйца. Тщательно перемешиваем. Картошку можно по желанию отжать, но тогда нужно добавить 100 мл сливок, иначе блюдо будет сухим. Я этого не делаю.
 
 3. Выкладываем нашу смесь в жаропрочную форму (предварительно смазываем ее с помощью кулинарной кисточки растительным маслом, примерно 20 г). Разравниваем, наливаем оставшееся масло поверх картофельной смеси и равномерно распределяем кисточкой по всей поверхности (это делается для того, чтобы у блюда появилась сверху аппетитная корочка).
 
 4. Ставим форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, выпекаем 50-60 минут. Запах стоит такой, что слюнки текут! Достаем из духовки.

Фоторецепт приготовления картофельной бабки:

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-37-33 2023 (700x542, 479Kb)

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-37-48 2023 (700x429, 494Kb)

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-37-59 2023 (700x480, 511Kb)

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-38-13 2023 (529x636, 844Kb)

Screen Shot lenovo Tue Feb 28 00-38-24 2023 (700x470, 632Kb)

Приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Эмма_Кноп   обратиться по имени Среда, 01 Марта 2023 г. 12:35 (ссылка)
Для меня нет ничего вкусней жареной картошки, которую можно посыпать чесноком и при желании залить яйцами. Будет то же самое с меньшими хлопотами.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте