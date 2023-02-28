Здравствуйте, друзья!

Сегодня хочу предложить вашему вниманию рецепт картофельной бабки по-белорусски. Подобные блюда есть в национальных кухнях разных стран, в основном восточноевропейских, таких как Литва, Украина, Польша, конечно же Беларусь. Это облегченный вариант: без излишнего количества животного жира, обжаренных продуктов. Но по желанию можно подать это блюдо со шкварками и обжаренным луком, а также со свининой (в любом виде). Я же предлагаю к картофельной бабке подавать сметану или греческий йогурт. Блюдо очень простое, из доступных, недорогих ингредиентов, но очень вкусное. Приготовить его сможет каждый. Итак начинаем готовить:

Ингредиенты:

картофель - 1 кг;

лук - 1 (большая) шт.;

яйца куриные - 3 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

крахмал (или мука) - 1-2 ст. ложки;

соль - 1 ч. ложка;

растительное масло 30-40 мл;

черный перец молотый по вкусу.

Как приготовить картофельную бабку:

1. Натираем картофель на крупной терке. Лук трем на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс. Я же лук и чеснок измельчил в блендере.

2. Добавляем к натертой картошке измельченные лук и чеснок, крахмал или муку, соль, черный перец, куриные яйца. Тщательно перемешиваем. Картошку можно по желанию отжать, но тогда нужно добавить 100 мл сливок, иначе блюдо будет сухим. Я этого не делаю.

3. Выкладываем нашу смесь в жаропрочную форму (предварительно смазываем ее с помощью кулинарной кисточки растительным маслом, примерно 20 г). Разравниваем, наливаем оставшееся масло поверх картофельной смеси и равномерно распределяем кисточкой по всей поверхности (это делается для того, чтобы у блюда появилась сверху аппетитная корочка).

4. Ставим форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, выпекаем 50-60 минут. Запах стоит такой, что слюнки текут! Достаем из духовки.

Фоторецепт приготовления картофельной бабки:





















Приятного аппетита!