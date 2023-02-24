Друзья, всем привет! А давайте сегодня приготовим не просто классическую тушению капусту на сковороде, а ее новую, более интересную версию - простой и оригинальный рис из белокочанной капусты. Что же это такое? Давайте разбираться!

Рис из капусты или капустный рис - это, по сути, прекрасная альтернатива рису из цветной капусты или даже обычному белому или коричневому рису. Это пикантный гарнир, который очень быстро и легко приготовить, мелко нарезав и измельчив капусту, пока она не приобретет основную текстуру риса.

Такая тушеная капуста очень вкусная и простая в приготовлении. С добавлением специй, других овощей и свежей зелени этот гарнир приобретает множество великолепных ароматов, которые хорошо сочетаются с нежной текстурой мелко нарезанной капусты. Рис из капусты можно сочетать с мясом, другими овощами или гаромнично дополнить им практически любое блюдо, которое вы любите.

В таком капустном рисе меньше углеводов, чем в обычном рисе, а также он обладает множеством полезных свойств. Капустный гарнир содержит витамины С и калий, является противовоспалительным средством, которое также помогает пищеварению.

🌿 Для того, чтобы измельченная белокочанная капуста стала ещё более аппетитной и яркой, просто дополним её другими овощами и ароматными специями. Присоединяйтесь, друзья, будет ооочень вкусно!😉

✔ Общее время приготовления: 35 минут

✔ Кол-во порций: 4

🌿 КАК ГОТОВИТЬ рис из капусты:

Всё просто и легко, но удивительно вкусно!😉

Первым делом промытую и обсушенную белокочанную капусту нарезаем на средние кусочки.

Полезный совет: После промывания кочана капусты тщательно просушите его полотенцем, чтобы листья не намокли - это важный аспект приготовления идеального риса из капусты.

Отправляем нарезанную капусту в чашу блендера или кухонного комбайна и измельчаем овощи, пока смесь по текстуре не станет напоминать «рис».

Полезный совет: Для того, чтобы кусочки капусты измельчились равномерно - не перегружайте кухонный комбайн. Проработайте капусту небольшими партиями, чтобы получить однородный размер и консистенцию овощей.

На большую смазанную маслом сковороду отправим нарезанный репчатый лук и болгарский перец, добавим хлопья красного перца и обжарим овощи на среднем огне в течение 5 минут.

Добавим к обжаренным овощам томатное пюре, измельченную капусту, паприку, чесночный порошок, соль и молотый черный перец. Тушим овощи на сковороде, периодически помешивая, около 15 минут или до тех пор, пока капуста не достигнет желаемой степени готовности.

Полезный совет: при тушении не закрывайте сковороду крышкой. Капуста готовится достаточно быстро, поэтому ее не нужно пропаривать. Если оставить сковороду открытой, то нежелательная влага быстро испарится, что сделает капустный рис более вкусным.

После приготовления капустного риса добавим на сковороду бОльшую часть измельченной свежей петрушки и всё перемешаем.

Фоторецепт приготовления риса из капуста с овощами:

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Распределяем легкий и ароматный капустный гарнир по порционным тарелкам, украшаем сверху оставшейся измельченной зеленью и подаём. Приятного аппетита, друзья!

Готовый рис из белокочанной капусты во всей красе. Наслаждайтесь, друзья!

ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

1 небольшой кочан капусты (общим весом около 1 кг)

2 ст. л. оливкового масла

1 средний репчатый лук

1 небольшой болгарский перец

250 г томатной пасты

1 ч. л. красной паприки

1/2 ч. л. чесночного порошка

1/8 ч. л. хлопьев красного перца

Соль и молотый черный перец - по вкусу

20 г нарезанной свежей петрушки