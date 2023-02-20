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Куриные котлеты могут быть не только очень вкусными, но и полезными (лучший рецепт котлет из курицы)!

Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 08:28 + в цитатник

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Казалось бы, как можно улучшить обычные котлеты из куриного фарша? А вот можно, причем, еще как! Они получаются сочными, вкусными, ароматными и даже полезными! Сочетание мяса и овощей - выше всяких похвал! Уверена, многие захотели уже приготовить эти котлетки. А мне не жалко - я вас с радостью научу. Записывайте рецептик, дорогие хозяйки и хозяины! 
 

Готовим вкуснейшие куриные котлеты

На крупной терке натираем 200 грамм капусты. Капусту не убираем - натираем дальше.
Следом идет 1 луковица. Ее тоже натираем полностью.
 
И, конечно же, натираем 1 морковку.
 
Все выкладываем в глубокую тарелочку.
 
Следом туда же идут 300 грамм куриного фарша. Пока не перемешиваем.
В эту же тарелочку разбиваем 2 куриных яйца.
Вливаем 150 миллилитров кефира.
Солим и перчим по вкусу.
Засыпаем 2 столовые ложки муки.
И после этого хорошенько перемешиваем!
 
Порционно выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом. 
Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
 

Фоторецепт приготовления вкусных куриных котлет

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Получается вот такое красивое тесто! Скоро оно превратится в чудесные котлетки!


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Ммм! Как они аппетитно выглядят!
 
После обжарки котлетки выкладываем на салфетку, чтобы та впитала все лишнее масло.
 
Только полюбуйтесь! Это очень красиво!
 
Подобные котлетки очень вкусны, ароматны и даже полезны, ведь имеют в своем составе овощи. И это очень классно!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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