Казалось бы, как можно улучшить обычные котлеты из куриного фарша? А вот можно, причем, еще как! Они получаются сочными, вкусными, ароматными и даже полезными! Сочетание мяса и овощей - выше всяких похвал! Уверена, многие захотели уже приготовить эти котлетки. А мне не жалко - я вас с радостью научу. Записывайте рецептик, дорогие хозяйки и хозяины!

Готовим вкуснейшие куриные котлеты

На крупной терке натираем 200 грамм капусты. Капусту не убираем - натираем дальше.

Следом идет 1 луковица. Ее тоже натираем полностью.

И, конечно же, натираем 1 морковку.

Все выкладываем в глубокую тарелочку.

Следом туда же идут 300 грамм куриного фарша. Пока не перемешиваем.

В эту же тарелочку разбиваем 2 куриных яйца.

Вливаем 150 миллилитров кефира.

Солим и перчим по вкусу.

Засыпаем 2 столовые ложки муки.

И после этого хорошенько перемешиваем!

Порционно выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Фоторецепт приготовления вкусных куриных котлет



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Получается вот такое красивое тесто! Скоро оно превратится в чудесные котлетки!



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Ммм! Как они аппетитно выглядят!

После обжарки котлетки выкладываем на салфетку, чтобы та впитала все лишнее масло.

Только полюбуйтесь! Это очень красиво!

Подобные котлетки очень вкусны, ароматны и даже полезны, ведь имеют в своем составе овощи. И это очень классно!