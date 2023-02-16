Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Готовим полезный и вкусный картофель "Фри" без лишнего масла в духовке!

Четверг, 16 Февраля 2023 г. 08:31 + в цитатник

Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-29-29 2023 (700x384, 378Kb)

Узнал секрет, приготовления картошки-фри без фритюра, теперь готовлю каждый день, очень вкусно. Друзья, не нужно больше жарить картошку в вредном кипящем масле. Отличный способ запечь ее в духовке, чтобы внутри она была мягкой и с хрустящей корочкой.
 
 
Ингредиенты:
 
- Картофель
 
- Масло растительное
 
- Соль

Фоторецепт приготовления картошки "Фри" в духовке:

2.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-29-38 2023 (700x384, 423Kb)

3.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-29-51 2023 (700x377, 345Kb)

4.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-01 2023 (700x377, 386Kb)

5.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-07 2023 (700x377, 353Kb)

6.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-19 2023 (700x322, 338Kb)

7.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-41 2023 (700x378, 353Kb)

8.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-48 2023 (700x378, 377Kb)

9.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-30-58 2023 (700x378, 348Kb)

10.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-03 2023 (700x378, 363Kb)

11.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-09 2023 (700x378, 295Kb)

12.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-15 2023 (700x378, 364Kb)

13.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-23 2023 (700x378, 396Kb)

14.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-29 2023 (700x378, 316Kb)

15.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-36 2023 (700x378, 422Kb)

16.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-45 2023 (700x378, 387Kb)

17.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-51 2023 (700x378, 456Kb)

18.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-31-59 2023 (700x378, 412Kb)

19.
Screen Shot lenovo Thu Feb 16 00-32-04 2023 (700x378, 399Kb)

Подписывайтесь, приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

Эмма_Кноп   обратиться по имени Пятница, 17 Февраля 2023 г. 11:54 (ссылка)
Слишком много возни: поварить, посушить, смазать каждую дольку. Полкило картошки жарится на 3 ст.л. раст. масла. Столько же уйдет на смазывание для духовки.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте