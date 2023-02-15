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Вкусный, красивый и полезный салат «Алая Роза» со свеклой и копченой скумбрией!

Среда, 15 Февраля 2023 г. 08:10 + в цитатник

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Очень вкусный салат! А смотрится как! Красота, нет слов! Я такой салат первый раз попробовала у подруги в гостях, мне он очень понравился! Решила, что обязательно возьму рецепт, не смогла устоять! И с вами делюсь!

Для приготовления салата "Алая роза" нам для начала понадобится тушка копченой скумбрии примерно граммов 300-350. Я покупаю копченую скумбрию на рынке в проверенном месте и затем сама разбираю ее на филе, убираю все кости и кожу. Мясо скумбрии нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в глубокую миску.
 
 
Дальше беру красный лук одну штуку, мелко его шинкую и перекладываю в глубокую тарелку, чтобы замариновать. 
 
Для этого заливаю лук кипятком и добавляю 1/4 чайной ложки уксуса. Перемешиваю и оставляю на 10-15 минут.
 
Затем сливаю жидкость и перекладываю лук в миску к скумбрии.
 
Потом беру одну вареную морковь, а еще лучше запеченную, так салат будет еще вкусней! Морковь нарезаю мелким кубиком и перекладываю в миску к рыбе и луку.
 
Следом беру маринованные огурцы 6 штук среднего размера (именно маринованные, а не соленые) и нарезаю их тоже мелким кубиком. Перекладываю нарезанные огурцы в миску к остальным ингредиентам.
 
Дальше беру картофель вареный две штуки (можно взять запеченный) и нарезаю его мелким кубиком. Картофель перекладываю в миску.
 
Потом беру четыре яйца сваренных вкрутую и мелко нарезаю кубиком. Яйца так же отправляю в миску к остальным ингредиентам.
 
Обязательно добавляю зелень, я использую укроп, он отлично подходит для этого салата. Укроп мелко шинкую.
 
Затем заправляю все майонезом примерно 5-6 столовых ложек и добавляю немного черного перца по вкусу. 
 
Все аккуратно перемешиваю и выкладываю салат ровной горкой на тарелку. Должен получится ровный "холмик".
 
Дальше беру вареную свеклу 6 штук мелкой или 3 штуки крупной. Свеклу нарезаю тонкими лепестками.
 
Лепестки из свеклы укладываю по кругу по всему салату формируя розу, утапливаю каждый кусочек, чтобы он держался в салате. По кругу салат украшаю веточками укропа и оставляю салат настояться!

Фоторецепт приготовления салата "Алая роза" со свеклой и скумбрией:

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Подаю к столу! Очень вкусный и красивый салат! Попробуйте, вам обязательно понравится!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Оформление блюд
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 6 раз
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liberiana   обратиться по имени Четверг, 16 Февраля 2023 г. 06:30 (ссылка)
Эффектно!
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marycj   обратиться по имени Четверг, 16 Февраля 2023 г. 11:00 (ссылка)
Красивый салат! Спасибо!
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