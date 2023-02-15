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Вкусный, красивый и полезный салат «Алая Роза» со свеклой и копченой скумбрией!
Очень вкусный салат! А смотрится как! Красота, нет слов! Я такой салат первый раз попробовала у подруги в гостях, мне он очень понравился! Решила, что обязательно возьму рецепт, не смогла устоять! И с вами делюсь!
Подаю к столу! Очень вкусный и красивый салат! Попробуйте, вам обязательно понравится!
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