Очень вкусный салат! А смотрится как! Красота, нет слов! Я такой салат первый раз попробовала у подруги в гостях, мне он очень понравился! Решила, что обязательно возьму рецепт, не смогла устоять! И с вами делюсь!

Для приготовления салата "Алая роза" нам для начала понадобится тушка копченой скумбрии примерно граммов 300-350. Я покупаю копченую скумбрию на рынке в проверенном месте и затем сама разбираю ее на филе, убираю все кости и кожу. Мясо скумбрии нарезаю мелкими кубиками и перекладываю в глубокую миску.

Дальше беру красный лук одну штуку, мелко его шинкую и перекладываю в глубокую тарелку, чтобы замариновать.

Для этого заливаю лук кипятком и добавляю 1/4 чайной ложки уксуса. Перемешиваю и оставляю на 10-15 минут.

Затем сливаю жидкость и перекладываю лук в миску к скумбрии.

Потом беру одну вареную морковь, а еще лучше запеченную, так салат будет еще вкусней! Морковь нарезаю мелким кубиком и перекладываю в миску к рыбе и луку.

Следом беру маринованные огурцы 6 штук среднего размера (именно маринованные, а не соленые) и нарезаю их тоже мелким кубиком. Перекладываю нарезанные огурцы в миску к остальным ингредиентам.

Дальше беру картофель вареный две штуки (можно взять запеченный) и нарезаю его мелким кубиком. Картофель перекладываю в миску.

Потом беру четыре яйца сваренных вкрутую и мелко нарезаю кубиком. Яйца так же отправляю в миску к остальным ингредиентам.

Обязательно добавляю зелень, я использую укроп, он отлично подходит для этого салата. Укроп мелко шинкую.

Затем заправляю все майонезом примерно 5-6 столовых ложек и добавляю немного черного перца по вкусу.

Все аккуратно перемешиваю и выкладываю салат ровной горкой на тарелку. Должен получится ровный "холмик".

Дальше беру вареную свеклу 6 штук мелкой или 3 штуки крупной. Свеклу нарезаю тонкими лепестками.

Лепестки из свеклы укладываю по кругу по всему салату формируя розу, утапливаю каждый кусочек, чтобы он держался в салате. По кругу салат украшаю веточками укропа и оставляю салат настояться!

Фоторецепт приготовления салата "Алая роза" со свеклой и скумбрией:



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Подаю к столу! Очень вкусный и красивый салат! Попробуйте, вам обязательно понравится!