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Курники или ленивые пирожки из лаваша + рецепт вкусного куриного супа с яйцом и сухариками!

Вторник, 14 Февраля 2023 г. 08:05 + в цитатник

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Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом быстрых пирожков из лаваша, в духовке они выпекаются 10 - 15 минут, формируются быстро, главное определиться с начинкой. Сегодня я готовила с курицей и картофелем и подавала с куриным супом с яйцом и сухариками.
 
 
Рецепт:
 
Лаваш – 300 г
Окорочка – 3 шт (900г)
Картофель – 4 - 5 шт (500 г)
Сметана – 1ст.л.
Черный перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Сыр – по желанию 
 
Для куриного супа с яйцом и сухариками:
 
Куриный бульон – 2л
Яйца – 4 шт
Сухарики - 50 г
Зелень – по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Для начала поставим варить курицу, у меня три куриных окорочка весом 900 грамм. Кладем в кастрюлю, добавляем соль 1 ч.л., лавровый лист, заливаем горячей водой так мясо будет сочнее. Ставим варить, как закипит, огонь убавляем делаем средний, крышку плотно не закрываем чтобы бульон был прозрачным, и так варим до готовности, по времени занимает минут 40. 
 
Пока курица отваривается, отварим картофель примерно 4 клубня. Если у Вас уже есть в холодильнике отварное или запеченное мясо курицы и отваренный картофель, этот этап можно упустить. 
 
Отварные окорочка вынимаем из бульона, даем немного остыть и отделяем мясо от костей. Картофель порежем кубиками. Кладем в миску мясо, картофель добавляем немного черного перца, зубчик чеснока пропустим через пресс для чеснока. Добавим 1 ст.л. сметаны и перемешаем, начинка готова. 
 
Лаваш разрежем на прямоугольники, у меня лаваш весом 300 грамм, здесь вот такие небольшие прямоугольники я их просто разрезаю на 2 части. Берем прямоугольник кладем начинку на один край. 
 
Яйцо взбиваем вилкой и смазываем лаваш, закрываем второй стороной и придавливаем, промазываем края яйцом и загибаем. Слегка придавливаем, чтобы все хорошо приклеилось. Так делаем все заготовки.
 
Берем подходящий противень, смазываем маслом, кладем заготовки, смазываем сметаной сверху, по желанию посыпаем тертым сыром. Если нет, можно не посыпать они и так подрумянятся благодаря сметане. 
 
Ставим в духовку и выпекаем при 180 градусах до золотистого цвета по времени занимает 10- 15 минут. Подаю я сегодня с бульоном в котором варились окорочка. Дополнительно отвариваю яйца и подсушиваю в духовке сухарики. В миску наливаю бульон, кладу яйцо разрезанное на 2 части, зелень и сухарики.
 
Фоторецепт приготовления курников из лаваша и куриного супа с яйцом и сухариками:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Супы,окрошки,холодники
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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