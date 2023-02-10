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Новый салат "Морское чудо" с крабовыми палочками, морской капустой и рыбными консервами!

Пятница, 10 Февраля 2023 г. 08:10 + в цитатник

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Если вам надоели обычные салаты, то предлагаю приготовить этот оригинальный и вкусный салатик. Возможно кому-то покажется немного странным сочетание продуктов в этом салате, но именно с таким набором ингредиентов мы его любим.  И всё же, если вы доверитесь моему вкусу и вкусу моей семьи, вы не пожалеете, потому что это очень вкусно!

Рецепт приготовления салата Морское чудо:

куриные яйца ……….5 шт.
крабовые палочки …..200 г
морская капуста ……..300 г
рыбные консервы………1 банка
грецкие орехи очищенные ………..1/2 стакана 
майонез

Как приготовить салат  "Морское чудо:

Крабовые палочки нарезаю соломкой (но можно не заморачиваться и натереть на крупной тёрке)
 
Довольно крупно нарезаю яйца.
 
Тонкой соломкой шинкую пекинскую капусту.
 
Соединяю всё в миске.
 
Грецкие орехи подсушиваю на сухой сковороде, и не очень мелко измельчаю при помощи ножа.
 
Далее мне понадобятся рыбные консервы. У меня тунец. Разминаю рыбку вилкой (сок не сливаю).
 
И заключительный ингредиент — морская капуста.
 
Соединяю всё в миске и заправляю майонезом.

Фоторецепт приготовления салата "Морское чудо":

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Спасибо, что дочитали публикацию до конца 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 9 раз
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toshcka   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 11:53 (ссылка)
Рецепт заинтересовал, но авторская небрежность оставляет осадок и вызывает вопрос.
В заголовке и в списке ингредиентов фигурирует МОРСКАЯ капуста. В описании появляется еще и ПЕКИНСКАЯ. Так скольке ее надо?!
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