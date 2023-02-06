Закуска из лаваша, подходит к утреннему завтраку и для перекуса: 2 рецепта "Пятиминутки" Съедаются быстрее чем готовятся

Привет сегодня я к Вам с двумя быстрыми рецептами из лаваша. Готовятся моментально, получается вкусно можно приготовить на завтрак на перекус или для неожиданных гостей. Сначала поделюсь рецептом лаваш с печенью.

Рецепты быстрых закусок из лаваша

Для лаваша с печенью:

Лаваш - 240 г

сыр - 100 г

Печень куриная - 350 г

Яйцо - 1 шт

Соль - 1/2 ч.л.

Чеснок - 2-3 зуб

Черный перец - по вкусу

Яйцо - 2 шт (для льезона)

Для лаваш с огурцами и сыром:

Лаваш - 180 г

Огурцы соленые или маринованные - 4 шт

Сыр плавленый сливочный - 200 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ закусок из лаваша

Итак, печень куриную 350 грамм кладем в блендер, разбиваем яйцо, добавим чуть меньше половины ч.л. соли, черный перец 2-3 зубчика чеснока и пробиваем все блендером до однородности. Вот такая масса должна получиться.

Берем лаваш 3 таких пласта по весу 240 грамм. Делю начинку на 3 и распределяю, сначала на один пласт - сверху немного сыра и заворачиваю рулет, делаю так 3 рулета.

Теперь разрезаем. Разбиваем 2 яйца, добавим немного соли и взбиваем вилкой. На сковороду наливаем растительное масло, заготовку опускаем в яйцо, затем на разогретую сковороду.

Жарим до золотистого цвета с двух сторон на небольшом огне, под крышкой, чтобы успели приготовиться. Снимаем и подаем к столу. Особенно вкусно с пылу с жару. Вот так выглядят в разрезе.

Фоторецепт закуски из лаваша с печенью:



















Как приготовить закуску из лаваша с сыром и огурчиками

Еще поделюсь быстрым вариантом закуски из лаваша для духовки . Кстати, по желанию, такие конвертики можно обжарить на сковороде, получится еще вкуснее. Начинка - маринованные огурцы с плавленым сливочным сыром, люблю эту начинку, очень вкусно, невозможно остановиться. Нарезаем на полоски. Смазываем сливочным плавленым сыром огурцы маринованные или соленые порежем кубиками, распределяем по заготовке и теперь заворачиваем треугольником.

Должны получиться треугольники.

Кладем на противень смазанный маслом, сверху смазываем сметаной и ставим в духовку готовим при 200 градусах 7-10 минут. Если будете жарить на скороде, смазывать сметанной не нужно.





