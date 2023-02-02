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Круглые узбекские чебуреки - любой мужчина будет в восторге от этой вкуснятины!

Четверг, 02 Февраля 2023 г. 08:22 + в цитатник

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У меня есть к дамам вопрос - а ваш муж всеядный или капризный в еде? А вот мой муж очень капризный его не легко угодить, обязательно к первому блюду просит что то вкусное. И вот в один день приготовила чебуреки в необычном виде. С тих пор готовлю эти жареные круглые сочные чебуреки и всем домашним нравится. 
 
 Недавно наткнулась в интернет и увидела обозначение слово “Чебурек”, оказывается не зря его называют чебуреком. Чебурек крымско-татарского происхождение. Çeberek : çıy— сырой относится к начинке из за этого эти жареные чебуреки будут сочными, börek — пирожок — а блюдо из крымскотатарской кухни. И так начинаем готовить. 
 
 Ингредиенты:
 
 Для теста
 
 ◦ Мука 300 грамм
 ◦ Тёплая вода 130 мл
 ◦ Молоко 3 ст.л 
 ◦ Растительное масло 2 столовых ложек 
 ◦ Соль по вкусу 
 Для начинки
 ◦ Лук репчатый 2 штуки
 ◦ Болгарский перец 3 штуки
 ◦ Мясо 500 грамм
 ◦ Чеснок 2 зубчика
 ◦ Паприка, соль, чёрный перец по вкусу
 

Как приготовить круглые чебуреки:

 В миску добавить муку и сделать углубление. Отмерить 130 мл кипятка, добавить к нему 3 ст.л молока, соль по вкусу и растительное масло. Муки может понадобится больше или меньше, зависит от ее качества. Замесить крутое, но мягкое и эластичное тесто. Хорошо его вымесить и оставить тесту полежать, отдохнуть после замеса и тогда оно станет более пластичным и послушным, не будет липнуть к рукам. 
 
 
Тем временем будем готовить начинку, обязательно мясо надо пропустить через мясорубку. 2 луковицы и 3 штуки перца нарезать мелкими кубиками. На сковородке обжарить лук, затем добавить перцы, соединить мясо по вкусу соль, перец и паприку, все перемешать. Начинку надо обжарить слегка. Эта тоже одна фишка. Дать остыть начинке. 
 
 Затем разделить тесто на одинаковые кусочки, каждый кусочек сформировать в шарики. Тесто прикрыть пленкой, чтобы не завертелось.
 
 На присыпанной мукой доске раскатать тесто на лепешки. На одну сторону лепешечки выложить часть начинки, распределить и закрыть со вторым , надо стараться не оставлять внутри воздух. Слепить края с помощью водички.
 
 Нагреть в сковороде растительное масло. Температуру можно проверить, опустив кусочек лука, вокруг него должно начаться бурление масла, но не очень сильное.
 
 Обжарить чебуреки с двух сторон, до румяной, хрустящей корочки и полной готовности. Выкладывать готовые чебуреки на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы убрать лишнее масло. Вуалья готово!!!
 
 Хочу поделиться с своими фишками которые делают чебуреки очень хрустящим, вкусным и главное с пузырьками:
 
 ◦ Жидкая масса которую добавляем в тесто должна быть тёплым.
 
 ◦ Тесто надо раскатать не слишком тонко, могу сказать не до прозрачности.
 
 ◦ При формировании кружочек надо защипнуть хорошенько чтобы не расклеивалось, а для этого надо края смазывать с водичкой.
 
 ◦ И во время обжарки чтобы образовалась красивые пузырьки надо тщательно поливать с ложкой масло со сковороды.

Фоторецепт приготовления круглых узбекских чебурек:

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Спасибо всем, буду рада если поделитесь рецептом!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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