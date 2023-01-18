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Интересная и красивая закуска из лаваша в духовке - готовится легко и просто всего за 10 минут!

Среда, 18 Января 2023 г. 09:14 + в цитатник

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Доброго дня! 
 
Хотите по быстренькому удивить родных и близких? А может быть гостей. Тогда советую взять этот простой рецепт закуски себе на заметку.
Получается необычно и красиво, а еще и вкусно!
 
Ингредиенты:
 
Лаваш - 1 шт. 
 
Помидор - 1 шт. 
 
Колбаса - 100 г
 
Сыр - 100 г
 
Майонез
 
Перец молотый
 
Этапы приготовления:
 
Шаг 1.
 
Возьмите лаваш и нарежьте его ножницами или формочками на кружочки. 
 
Шаг 2.
 
Нарежьте помидоры кубиками. 
 
Шаг 3.
 
Далее порубите на кусочки колбасу. 
 
Шаг 4.
 
Нарезанные ингредиенты смешайте в одной миске вместе с майонезом. 
 
Шаг 4.
 
Поперчите по вкусу. 
 
Шаг 5.
 
Сделайте кулачки из кружочков и уложите в формы для кексов. 
 
Шаг 6.
 
Распределите в каждую корзиночку приготовленную начинку. 
 
Шаг 7.
 
Сыр натрите на мелкой терке и присыпьте сверху кулинарные изделия. 
 
Шаг 8.
 
Выпекайте в духовом шкафу 5 минут при температуре 180 градусов. 
 
Подавайте хоть в горячем, хоть в теплом виде. 

Фоторецепт приготовления вкусной закуски из лаваша в духовке:

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Интересных и вкусных хлопот. 
 
Удачи всем на кухне!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
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Планета_7   обратиться по имени Четверг, 19 Января 2023 г. 15:38 (ссылка)
Спасибо!
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