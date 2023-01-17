Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! - (0)

Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Постный полезный десерт - готовится проще просто всего из 2-х продуктов!

Вторник, 17 Января 2023 г. 09:23 + в цитатник

Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-28-55 2023 (700x500, 433Kb)

Постный десерт, а по вкусу и не понять, что нет ни масла, ни молока, даже без сахара: очень нежный, вкусный, всего из 2-х ингредиентов

Если не сказать, никто не угадает, из чего он сделан - простой десерт за пять минут, но такой вкусный, что трудно не попросить добавки. Десерт постный, а значит, никто не будет чувствовать себя обделенным во время застолья. Всем нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в дом приходит постящийся гость, а к чаю подать нЕчего. Сохраняйте и пробуйте рецепт, тогда не будет неловких моментов, хотя такой десерт понравится многим и не обязательно делать акцент на том, что он постный.
 

Как приготовить постный десерт

Бананы очищаем от шкурки, нарезаем кусочками или просто ломаем и кладем в чашу блендера.
 
Измельчаем в однородное пюре (хорошо, если бананы переспелые).
 
Добавляем порошок какао (просеиваем через ситечко). По желанию можно положить щепотку мускатного ореха, 1/3 чайной ложечки корицы.
 
Еще раз ненадолго включаем блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Получится густая масса шоколадного цвета.
 
бананы - 3 шт.,
какао порошок - 3 чайн. ложки
 
Подготовим небольшие формочки: застилаем дно и бортики пергаментной бумагой.
 
Наполняем формочки вкусной смесью, разравниваем и слегка уплотняем. Помещаем в морозилку на 3-4 часа (можно заморозить надолго, а в нужный момент достать).
 
Вынимаем из холодильника, переворачиваем формочку на тарелку, убираем пергамент.
 
Нарезаем кубиками и угощаемся (или угощаем).

Фоторецепт приготовления постного и полезного десерта:

2.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-00 2023 (700x500, 532Kb)

3.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-07 2023 (700x500, 496Kb)

4.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-12 2023 (700x500, 452Kb)

5.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-19 2023 (700x500, 652Kb)

6.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-25 2023 (700x500, 539Kb)

7.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-30 2023 (700x500, 509Kb)

8.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-39 2023 (700x511, 583Kb)

9.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-52 2023 (700x514, 400Kb)

10.
Screen Shot lenovo Sun Jan 15 20-29-59 2023 (700x514, 394Kb)

Десерт легкий, освежающий, необычный, малокалорийный в отличие от других!
 
Готовится просто, попробуйте - может, и вам понравится.

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Постный стол
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Guculochka   обратиться по имени Вторник, 17 Января 2023 г. 13:53 (ссылка)
ПОПРОБУЕМ))) СПАСИБОЧКИ!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте