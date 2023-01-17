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Постный полезный десерт - готовится проще просто всего из 2-х продуктов!
Постный десерт, а по вкусу и не понять, что нет ни масла, ни молока, даже без сахара: очень нежный, вкусный, всего из 2-х ингредиентов
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Постный стол
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