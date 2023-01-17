Постный десерт, а по вкусу и не понять, что нет ни масла, ни молока, даже без сахара: очень нежный, вкусный, всего из 2-х ингредиентов

Если не сказать, никто не угадает, из чего он сделан - простой десерт за пять минут, но такой вкусный, что трудно не попросить добавки. Десерт постный, а значит, никто не будет чувствовать себя обделенным во время застолья. Всем нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в дом приходит постящийся гость, а к чаю подать нЕчего. Сохраняйте и пробуйте рецепт, тогда не будет неловких моментов, хотя такой десерт понравится многим и не обязательно делать акцент на том, что он постный.

Как приготовить постный десерт

Бананы очищаем от шкурки, нарезаем кусочками или просто ломаем и кладем в чашу блендера.

Измельчаем в однородное пюре (хорошо, если бананы переспелые).

Добавляем порошок какао (просеиваем через ситечко). По желанию можно положить щепотку мускатного ореха, 1/3 чайной ложечки корицы.

Еще раз ненадолго включаем блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Получится густая масса шоколадного цвета.

бананы - 3 шт.,

какао порошок - 3 чайн. ложки

Подготовим небольшие формочки: застилаем дно и бортики пергаментной бумагой.

Наполняем формочки вкусной смесью, разравниваем и слегка уплотняем. Помещаем в морозилку на 3-4 часа (можно заморозить надолго, а в нужный момент достать).

Вынимаем из холодильника, переворачиваем формочку на тарелку, убираем пергамент.

Нарезаем кубиками и угощаемся (или угощаем).

Фоторецепт приготовления постного и полезного десерта:



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Десерт легкий, освежающий, необычный, малокалорийный в отличие от других!

Готовится просто, попробуйте - может, и вам понравится.