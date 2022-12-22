Меня очень заинтриговала эстонская закуска из селёдки под названием «Тарендис», которая недавно попалась мне на глаза интернете. Сделала, и вы знаете, эта закуска мне очень понравилась! А как красиво она смотрится на праздничном столе! И если вы хотите удивить гостей чем-то интересным, вкусным и необычным, то вам стоит обратить внимание на эту закуску.

РЕЦЕПТ приготовления вкусной закуски из селедки: сельдь (филе) 350 г (2 шт) огурцы 250 г (4 шт) сметана (20-25% ) 200 г майонез 200 г лук репчатый 100 г (1 шт) укроп 1 пучок желатин 10 г кипячёная вода 100 г соль по вкусу перец молотый по вкусу

Итак начнём приготовление селедки к празднику:

Свежие огурцы нарезаем небольшими кубиками.

Одну небольшую луковицу режем ещё мельче.

Укроп мелко режем.

Филе солёной сельди режем небольшими кубиками и выкладываем в чашу где будем делать закуску.

Лук заливаем кипятком на 1 минуту.

Огурцы немного солим и перемешиваем, необходимо чтобы они пустили сок. Сок с огурцов сливаем в стакан, а сами огурцы выкладываем к селедке. Лук так же выкладываем в чашу, где будем делать закуску.

Быстро растворимый желатин разводим в 100 г холодной кипячёной воды. Когда желатин набухнет, нагреваем смесь до растворения желатина.

Растворённый желатин тонкой струйкой вливаем в чашу со сметаной, майонезом и соком от огурцов.

Получившийся соус выливаем в чашу с остальными подготовленными ингредиентами и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

Быстро раскладываем подготовленную закуску по силиконовым формочкам или небольшим стаканчикам (можно разложить по креманкам). Убираем в холодильник до застывания на пару часов (можно на ночь).

Перед подачей вынимаем закуску из формочек и украшаем зелёным луком, оливками или веточкой укропа

Фоторецепт приготовления закуски из селедки к Новому году или празднику:



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Невероятно вкусная, интересная горячая закуска на праздничный стол