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Божественная закуска из селедки к празднику - тарендис из селедки по-эстонски!

Четверг, 22 Декабря 2022 г. 08:34 + в цитатник

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Меня очень заинтриговала эстонская закуска из селёдки под названием «Тарендис», которая недавно попалась мне на глаза интернете. Сделала, и вы знаете, эта закуска мне очень понравилась! А как красиво она смотрится на праздничном столе! И если вы хотите удивить гостей чем-то интересным, вкусным и необычным, то вам стоит обратить внимание на эту закуску.
 

РЕЦЕПТ приготовления вкусной закуски из селедки:

сельдь (филе) 350 г (2 шт)
 
огурцы 250 г (4 шт)
 
сметана (20-25% ) 200 г
 
майонез 200 г
 
лук репчатый 100 г (1 шт)
 
укроп 1 пучок
 
желатин 10 г
 
кипячёная вода 100 г
 
соль по вкусу
 
перец молотый по вкусу 

Итак начнём приготовление селедки к празднику:

Свежие огурцы нарезаем небольшими кубиками. 
 
Одну небольшую луковицу режем ещё мельче.
 
Укроп мелко режем. 
 
Филе солёной сельди режем небольшими кубиками и выкладываем в чашу где будем делать закуску.
 
Лук заливаем кипятком на 1 минуту.
 
Огурцы немного солим и перемешиваем, необходимо чтобы они пустили сок. Сок с огурцов сливаем в стакан, а сами огурцы выкладываем к селедке. Лук так же выкладываем в чашу, где будем делать закуску.
 
Быстро растворимый желатин разводим в 100 г холодной кипячёной воды. Когда желатин набухнет, нагреваем смесь до растворения желатина. 
 
Растворённый желатин тонкой струйкой вливаем в чашу со сметаной, майонезом и соком от огурцов. 
 
Получившийся соус выливаем в чашу с остальными подготовленными ингредиентами и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. 
 
Быстро раскладываем подготовленную закуску по силиконовым формочкам или небольшим стаканчикам (можно разложить по креманкам). Убираем в холодильник до застывания на пару часов (можно на ночь).
 
Перед подачей вынимаем закуску из формочек и украшаем зелёным луком, оливками или веточкой укропа

Фоторецепт приготовления закуски из селедки к Новому году или празднику:

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Невероятно вкусная, интересная горячая закуска на праздничный стол
 
Надеюсь, что вам понравился рецепт этой закуски из селедки?! Пишите в комментариях, делали ли вы такое блюдо?!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 19 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 11:55 (ссылка)
Я недавно сделала форшмак. Перед этим посмотрела на Ютуб не меньше 15 рецептов от всех известных там поваров. Выбрала самый лучший классический рецепт и скрупулезно исполнила его. Правда, изменила пропорции, уменьшила количество селедки, чтобы заглушить рыбий дух. И не смогла это есть. А народ в восторге: "с черным хлебушком и с чаем". СЕЛЁДКУ С ЧАЕМ!!!!!!!!!!!!???????????? И сейчас, читая ваш рецепт, меня уже стошнило: селедка, сметана,... ЖУТЬ!!!
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Ленушка-   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 17:13 (ссылка)
Простите,но рецепт сомнительный для меня....Сельдь и свежий огурец-как примет желудок?
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розаАзора   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 22:29 (ссылка)
Прочитала комментарии выше, залезла в интернет. Выяснилось, что название может звучать и по-другому, но отзывы попробовавших положительные. Вывод - буду пробовать! Спасибо за идею!
С наступающим!
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