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Вместо "селедки под шубой" готовлю изысканный торт - салат с красной рыбой!

Вторник, 20 Декабря 2022 г. 09:31 + в цитатник

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Салат-торт с красной рыбой, картофелем, сыром и яйцами – очень нарядное и праздничное блюдо. Гармоничное сочетание продуктов обеспечивает отличный вкус, а благодаря добавлению в майонез растопленного желатина салат хорошо держит форму. На праздничном столе такой салат-торт точно не останется незамеченным!

Продукты (на 6 порций) 
 
Картофель – 400-450 г
Форель слабосолёная – 200 г
Сыр твёрдый – 100 г
Яйца – 5 шт.
Лук зелёный – 50 г
Майонез – 200 г
Желатин – 8 г
Соль – по вкусу
*
Для украшения (по желанию):
Укроп свежий – несколько веточек
Икра красная – по вкусу
 

Пошаговое приготовление салата с красной рыбой, картошкой и сыром:


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Фоторецепт приготовления салата с красной рыбой вместо селедки под шубой:

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Всем приятного аппетита и с наступающим Новым годом!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 12 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 20 Декабря 2022 г. 18:50 (ссылка)
Доброго уютного вечера! Благодарю!
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Людмила_Ч   обратиться по имени Среда, 21 Декабря 2022 г. 16:14 (ссылка)
У вас, как всегда, прекрасный рецепт! Спасибо!
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