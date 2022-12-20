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Вместо "селедки под шубой" готовлю изысканный торт - салат с красной рыбой!
Салат-торт с красной рыбой, картофелем, сыром и яйцами – очень нарядное и праздничное блюдо. Гармоничное сочетание продуктов обеспечивает отличный вкус, а благодаря добавлению в майонез растопленного желатина салат хорошо держит форму. На праздничном столе такой салат-торт точно не останется незамеченным!
Фоторецепт приготовления салата с красной рыбой вместо селедки под шубой:
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Всем приятного аппетита и с наступающим Новым годом!
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