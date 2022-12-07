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Салат «Фурор» - готовлю сразу много вместо надоевших "Оливье" и "Шубы"!

Среда, 07 Декабря 2022 г. 08:35 + в цитатник

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В этом салате удивительно сочетаются пикантная морковь, нежное куриное филе, сладковатая кукуруза и чернослив, а также свежий огурец. Он стал настоящим открытием, поэтому делюсь рецептом!
 
 
Ингредиенты:
 
Куриное филе – 350 грамм;
Морковь по-корейски – 150 грамм;
Консервированная кукуруза – 150 грамм;
Свежий огурец – 150 грамм;
Чернослив – 100 грамм;
Соль, перец, майонез – по вкусу.
 
Как приготовить салат Фурор:
 
Куриное филе вымойте, выложите в кастрюлю и отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите в бульоне, а после обсушите. Подготовьте остальные ингредиенты.
 
Немного нарежьте морковь, если она слишком длинная.
 
Филе нарежьте кубиками или разберите на волокна.
 
Обсушите от рассола консервированную кукурузу и добавьте в салатник.
 
Вымойте и обсушите огурец и чернослив, нарежьте небольшими кубиками.
 
Добавьте по вкусу соль, перец и заправьте майонезом.
 
Перемешайте и можно подавать салат к столу.

Фоторецепт приготовления салата Фурор:

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✨✨✨С наступающими праздниками! ✨✨✨

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 3 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 07 Декабря 2022 г. 12:06 (ссылка)
Спасибо.
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