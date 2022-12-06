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Вкусная и эффектная закуска из сала "Слоенка"!

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 08:19 + в цитатник

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Смотрится эффектно, а на вкус просто бесподобное!
Сегодня я хочу предложить потрясающую закуску из сала под названием "слоёнка".
Все кто пробуют остаются в восторге и многие даже не понимают из чего оно сделано.
 

Рецепт:

Сало соленое 400 гр

Пучок укропа

Паприка копченая 10 гр

Чеснок 5-6 зубчиков

Острый перец по желанию

 
Способ приготовления:
 
✅Заранее солим сало привычным для вас способом и отправляем в морозилку, немного подмораживаем.
 
✅У сала срезаем шкуру и разрезаем на небольшие кусочки.
 
✅Перекручиваем сала на мелкой решетке.
 
✅Перекрученное сало разделяем на три равные миски.
 
1. Миску добавляем мелко измельченный укроп.
 
2. Миска измельченный чеснок.
 
3. Миску копчёную паприку и немного острого перца.
 
✅Контейнер застилаем пищевой пленкой и укладываем из миски слоями сало, друг на друга.
 
✅Каждый слой хорошо прижимаем ложкой.
 
✅Закрываем пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру на 5-6 часов.
 
✅Через 6 часов нарезаем и подаем на стол.


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Сало получается просто бесподобное, отлично подходит хоть с тарелкой борща или просто на перекус с хлебом и чаем.
 
Желаю приятного аппетита, а так же здоровья вам и вашем близким!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
Метки:  

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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 06 Декабря 2022 г. 11:42 (ссылка)
Спасибо.
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