Царская закуска, из доступных продуктов, на новогодний стол. Гости в восторге, настолько она нежная и вкусная.

Вы забудете о колбасе, Лучшая закуска на праздничный Стол. Быстро, вкусно и очень вкусно. Блюдо получается нежным, сочным, можно экспериментировать с начинками. Такую закуску можно приготовить для небольшой вечеринки, а также просто если захотелось чего-то пожевать. Никто не догадается из чего она, некоторые, даже, говорят что там есть грибы, хотя их там нет. Желаю вам приятного аппетита и удачного приготовления.

Продукты для приготовления праздничной закуски из печени

Печень 600 г. Мука 100 г. Яйца 3- 4 шт. Молоко 100 г. Соль, перец. Масло растительное 2 ст.л. Начинка Яйца варёные 5 шт. Сыр плавленый 2 шт. Сметана, майонез Соль

Как приготовить праздничные рулетки из печени

Для начала возьмем главный ингредиент - печень. Отправим ее в блендер и перебьем в кашу

Теперь в глубокую миску вливаем яйца. Сюда же всыпаем соль и перемешиваем

Затем вольем печень и молоко. Еще раз хорошенько перемешаем венчиком

Всыпаем просеянную муку. Добавим немного растительного масла, перемешаем и тесто готово

Разогреваем сковороду, у меня она диаметром 18 см, и начинаем печь блины. На один блин уходит примерно один черпак теста. Жарим с обеих сторон, блины отлично переворачиваются и не рвутся. У маня получилось 16 штук.

У готовых блинов обрежем края - они уйдут на начинку. Нарежем их еще мельче

Приступаем к начинке. Для начала мелко нарежем зелень и отправим в глубокую миску. К ней отправим нарезанные края блинчиков

Сюда на мелкой терке натрем отваренные яйца и плавленый сыр, последний я заранее положила в морозилку на 20 минут

Добавим соль по вкусу, сметану и майонез. Хорошенько перемешаем

Теперь выкладываем начинку на блинчики и сворачиваем в рулет

Фоторецепт приготовления праздничной закуски из печени:



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.





12.





13.





14.





15.





16.





17.





18.





19.





20.





21.





22.





23.





24.



Приятного аппетита!!!