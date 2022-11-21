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Нежная бюджетная закуска на праздничный стол от которой все гости будут в восторге!

Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 08:03 + в цитатник

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Царская закуска, из доступных продуктов, на новогодний стол. Гости в восторге, настолько она нежная и вкусная.
 
Вы забудете о колбасе, Лучшая закуска на праздничный Стол. Быстро, вкусно и очень вкусно. Блюдо получается нежным, сочным, можно экспериментировать с начинками. Такую закуску можно приготовить для небольшой вечеринки, а также просто если захотелось чего-то пожевать. Никто не догадается из чего она, некоторые, даже, говорят что там есть грибы, хотя их там нет. Желаю вам приятного аппетита и удачного приготовления.
 
 

Продукты для приготовления праздничной закуски из печени

 
Печень 600 г.
Мука 100 г.
Яйца 3- 4 шт.
Молоко 100 г.
Соль, перец.
Масло растительное 2 ст.л.
Начинка
Яйца варёные 5 шт.
Сыр плавленый 2 шт.
Сметана, майонез
Соль

Как приготовить праздничные рулетки из печени

Для начала возьмем главный ингредиент - печень. Отправим ее в блендер и перебьем в кашу
 
Теперь в глубокую миску вливаем яйца. Сюда же всыпаем соль и перемешиваем
 
Затем вольем печень и молоко. Еще раз хорошенько перемешаем венчиком
 
Всыпаем просеянную муку. Добавим немного растительного масла, перемешаем и тесто готово
 
Разогреваем сковороду, у меня она диаметром 18 см, и начинаем печь блины. На один блин уходит примерно один черпак теста. Жарим с обеих сторон, блины отлично переворачиваются и не рвутся. У маня получилось 16 штук.
 
У готовых блинов обрежем края - они уйдут на начинку. Нарежем их еще мельче
 
Приступаем к начинке. Для начала мелко нарежем зелень и отправим в глубокую миску. К ней отправим нарезанные края блинчиков
 
Сюда на мелкой терке натрем отваренные яйца и плавленый сыр, последний я заранее положила в морозилку на 20 минут
 
Добавим соль по вкусу, сметану и майонез. Хорошенько перемешаем
 
Теперь выкладываем начинку на блинчики и сворачиваем в рулет

Фоторецепт приготовления праздничной закуски из печени:

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Приятного аппетита!!!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 15 раз
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Людмила_Ч   обратиться по имени Вторник, 22 Ноября 2022 г. 19:57 (ссылка)
Спасибо за рецептик! От одного описания уже вкусно))
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