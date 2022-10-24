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Торт «Айсберг» за 30 минут вместе с выпечкой - вкусный и быстрый рецепт к чаю!

Понедельник, 24 Октября 2022 г. 08:08 + в цитатник

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Быстрый тортик «Айсберг». Это один из моих любимых тортиков, потому что готовится он очень быстро, а получается невероятно вкусный. Подойдёт для любого застолья.
 
 
Рецепт:
 
Тесто:
 
Сахар – 200 гр.
Яйца – 2 шт.
Мука – 320 гр.
Сметана – 1 ст.л.
Сгущенное молоко – 200 гр.(1/2 банки)
Чернослив – 100-200 гр.
Сода – 1 ч.л. (гашенная)
 
Крем:
 
Сметана (20% жирности) – 700 гр.
Сахар – 100 гр.,
 
Для посыпки:
 
Грецкие орехи – 50-100 гр.
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  ТОРТА
 
Приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем сахар, взбиваем венчиком, чтобы яйца соединились с сахаром. Добавляем сгущеное молоко, сметану и перемешиваем.
 
Чернослив хорошо промоем, обсушим и мелко порежем
 
Добавим в тесто соду и погасим её уксусом или лимонным соком
 
Добавим муку и всё хорошо перемешиваем
 
Чернослив перемешаем с небольшим количеством муки и добавим в тесто и перемешиваем. Тесто готово
 
Берём стандартный противень, застилаем бумагой для выпечки, смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, разравниваем
 
 
Отправляем в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах 15-20 минут, готовность проверяем деревянной шпажкой
 
Готовому коржу даём немного остыть. Вырежем круг из середины коржа, диаметром 20 см
 
Получившиеся обрезки нарезаем на квадратики примерно 2 см
 
Грецкие орехи мелко порубим
 
Приготовим крем. Смешаем сметану (жирностью 20%) и сахар венчиком. Крем готов
 
Корж кладём на тарелку, делаем надрезы ножом, для того чтобы он хорошо пропитался, смазываем сметанным кремом
 
Немного крема оставим для смазывания верха тортика
 
В оставшийся крем кладём нарезанные кусочки и перемешиваем, выкладываем на корж слоями пересыпая орехами, формируем горку
 
Верх получившейся горки смазываем кремом. Украшаем по желанию, я посыпала тёртым шоколадом и грецкими орехами.
 
Дадим тортику немного пропитаться и можно приступать к чаепитию.

Фоторецепт приготовления торта "Айсберг"

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Получается мягкий, нежный, невероятно вкусный.Теперь это любимый тортик моего мужа.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
Метки:  

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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 24 Октября 2022 г. 10:10 (ссылка)
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