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Делаем маску, от которой волосы растут как на дрожжах: она остановит выпадение и усилит рост волос!
Секрет его действия в способности усиливать проницаемость тканей. Он помогает усилить ценные свойства других компонентов маски, поэтому они лучше проникают в кожу головы. Во время процедуры голову может слегка пощипывать. Это действие димексида так проявляется. Но если жжение будет сильное, лучше смойте маску сразу.
Я долго не могла найти его, а оказывается он продается в аптеке и стоит порядка 100 рублей. Витамин А устраняет перхоть и выпадение, предотвращает раннее старение кожи, делает волосы эластичнее.
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