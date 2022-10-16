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Делаем маску, от которой волосы растут как на дрожжах: она остановит выпадение и усилит рост волос!

Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 11:05 + в цитатник

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Мне 42 года. Мои волосы тонкие, редкие и длинные. С каждым годом они растут всё медленнее и медленнее. Если в 20 лет я могла отстричь волосы, сделать карэ и даже не переживала, когда отрастут волосы, потому что росли они очень быстро. То сейчас, это так не работает. Я уже писала у себя, что у многих моих подруг короткие волосы и вырастить шевелюру у них уже не получается. Я же стараюсь сохранить свою длину, так как считаю, что наша женская красота в волосах. Но это мое мнение, пусть девочки с короткими стрижками на меня не обижаются. 
 
Я давно пользуюсь такой маской - эффект потрясающий. Если в первое время её применения у меня волос начинало выпадать больше чем обычно (это нормально), но потом я заметила отличный результат. Не скажу, что какие-то дорогие средства работают лучше. Я пробовала, мне не помогло. Появлялся пушок на голове, но со временем он пропадал. 
 
 
Эта маска состоит из трех ингредиентов: Яйцо+Витамин А+Димексид


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Секрет его действия в способности усиливать проницаемость тканей. Он помогает усилить ценные свойства других компонентов маски, поэтому они лучше проникают в кожу головы. Во время процедуры голову может слегка пощипывать. Это действие димексида так проявляется. Но если жжение будет сильное, лучше смойте маску сразу.


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Я долго не могла найти его, а оказывается он продается в аптеке и стоит порядка 100 рублей. Витамин А устраняет перхоть и выпадение, предотвращает раннее старение кожи, делает волосы эластичнее.


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Для маски нам потребуется только желток. Яичный желток содержит в себе разнообразие витаминов и питательных веществ, в том числе биотин и фолиевую кислоту. Он отлично увлажняет, питает и смягчает локоны. Некоторые добавляют полностью яйцо, мне так не понравилось, от белка потом как извиняюсь "сопли" белые на волосах остаются. 
 
Приготовление:
 
Смешиваем желток + витамин А (1 ч.л) + Димексид 1 ст.л. Наносим это на кожу головы, накрываем полиэтиленовым пакетом и сверху заматываем полотенцем. 
 
Я хожу с такой маской час. Если вы делаете первый раз, смотрите по ощущениям. Если будет жжение сильное. лучше маску сразу смыть. 
 
Предостережения:
 
Перед тем, как попробовать маску с димексидом, сделайте небольшой тест на аллергию и индивидуальную непереносимость. Нанесите каплю смеси на запястье и проследите за реакцией.
 
Не забывайте, что демиксид это лекарственный препарат, и у него есть противопоказания.
Рубрики:  КРАСОТА и УХОД
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