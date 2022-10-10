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Пирожки из лаваша «Пока закипает чайник» - улетают со стола мгновенно!

Понедельник, 10 Октября 2022 г. 08:44 + в цитатник

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Я думаю, что у всех бывала ситуация, когда хочется приготовить что-то к чаю за считанные минуты. Эти пирожки – настоящая палочка-выручалочка. Из простых ингредиентов получается очень вкусное блюдо. Берите на заметку рецепт обязательно!
 
 
Ингредиенты:
 
Лаваш – 120 грамм;
Творог – 200 грамм;
Сахар – 50 грамм;
Изюм – 50 грамм;
Яйцо – 1 шт.;
Растительное масло – для жарки.
 
Вот такие простые продукты нам понадобятся.

Как приготовить пирожки из лаваша:

 
Первым делом подготовьте основу – лаваш. Нарежьте его полосками, примерно 12 на 18 см.
 
Соедините творог с сахаром.
 
Промойте и обсушите изюм. Добавьте в начинку и перемешайте.
 
Выложите 1-2 ложки начинки в центр полоски.
 
И заверните.
 
В небольшой миске взбейте яйцо.
 
Окуните пирожки в яйцо с двух сторон.
 
И выложите на разогретую сковороду, слегка смазанную маслом.
 
Жарьте пирожки с двух сторон до румяной корочки.

Фоторецепт приготовления пирожков из лаваша


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Чайник закипел и пирожки уже готовы к подаче.

Приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
Метки:  

Процитировано 10 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 10 Октября 2022 г. 09:59 (ссылка)
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Планета_7   обратиться по имени Вторник, 11 Октября 2022 г. 12:29 (ссылка)
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