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Пирожки из лаваша «Пока закипает чайник» - улетают со стола мгновенно!
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Чайник закипел и пирожки уже готовы к подаче.
Приятного аппетита!
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
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