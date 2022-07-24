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Вкусный и простой салат со шпротами и горошком!

Воскресенье, 24 Июля 2022 г. 08:58 + в цитатник

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Очень вкусный салат из шпротов и горошка!

Продукты для салата:
 
- 1 банка шпротов
 
- 1 банка горошка
 
- 2-3 варёных картошки
 
- 3 варёных яйца
 
- 1 огурец
 
- укроп
 
- 1 луковица
 
- 1 ст.л. сахара
 
- 1/2 ч.л. соли
 
- 3 ст.л уксуса 6%
 
- 100 мл горячей воды
 
- 3 ст.л. майонеза
 
 
Как готовить:
 
Берем баночку шпрот и сливаем масло.
 
Рыбку мелко нарезаем и перекладываем в салатницу.
 
2-3 картошки, сваренные в мундире, очищаем и нарезаем на кубики. И отправляем в миску к шпротам.
 
Одну красную луковицу нарезаем на полукольца и складываем в отдельную миску.
 
Добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара. Вливаем 3 столовых ложки 3% уксуса и 100 мл горячей воды.
 
Маринуем лук 15 минут, затем воду сливаем.
 
Один длинный огурец нарезаем соломкой, вареные яйца кубиком.
 
Все продукты перекладываем в салатницу. Посыпаем мелко нарезанным укропом и солим по вкусу.
 
 
Заправляем салат майонезом.
 
Открываем банку с консервированным горошком, сливаем жидкость и пересыпаем горошек в миску. 
 
Все ингредиенты салата хорошо перемешиваем.

 

Фоторецепт приготовления салата:

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Ура, простой салат на каждый день готов!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 12 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 24 Июля 2022 г. 09:35 (ссылка)
Благодарю.
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