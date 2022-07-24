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Вкусный и простой салат со шпротами и горошком!
Очень вкусный салат из шпротов и горошка!
Фоторецепт приготовления салата:
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Ура, простой салат на каждый день готов!
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|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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