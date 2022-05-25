Очень вкусные котлеты получаются, когда первый раз попробовал, даже не поверил, что их приготовили без копчения и вредного жидкого дыма! Необычно даже, но прям вкусно, вкусно! Рецепт действительно достоин внимания и семье очень понравилось, для разнообразия вместо привычных котлет! Попробуйте, рекомендую!

Чтобы приготовить копченые котлеты нам понадобится куриное филе 500 граммов. Филе курицы нужно порезать на кусочки из них сделать фарш.

Фарш из курного филе можно сделать любым удобным для вас способом: можно воспользоваться блендером или прокрутить через обычную мясорубку.

Затем я беру половинку небольшого белого батона и обрезаю жесткую корочку со всех сторон. Хлебную мякоть нарезаю на большие кубики и складываю в миску.

Добавляю в хлебный мякиш 50 миллилитров молока и оставлю на 5-7 минут. Когда хлеб размякнет, добавляю его к фаршу.

Затем беру одну луковицу и нарезаю ее очень мелким кубиком. Мне нравится, когда лук чувствуется в котлетах. Лук добавляю к фаршу.

Дальше беру один зубчик чеснока и также очень сильно его измельчаю, можно воспользоваться чеснокодавилкой. Чеснок перекладываю в миску с луком и фаршем.

А дальше небольшой секрет, чтобы котлеты получились "копчеными" не нужны специальные приспособления и уж тем более коптильня, все намного проще! Я беру 150 граммов копченного сыра (лучше не экономить и купить хороший копченый сыр, у меня был сулугуни). Сыр натираю на мелкой терке и добавляю его к фаршу.

Затем добавляю:

яйцо - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

черный молотый перец - 1/2 ч. л.

паприка копченая - 1/2 ч. л.

Все ингредиенты хорошо перемешиваю и формирую котлеты. Затем обваливаю котлеты в муке и отправляю жариться на сковородку.

Жарю котлеты на хорошо разогретой сковороде на растительном масле, по времени примерно 6-7 минут с каждой стороны. Можно немного довести их под крышкой на медленном огне, но по опыту могу сказать, что куриные котлеты прекрасно прожариваются за указанное время.

Фоторецепт приготовления куриных котлет со вкусом копчения:

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Котлеты получаются очень нежными, сочными и с ярко выраженным вкусом копчения, они действительно очень вкусные.