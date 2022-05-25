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Когда обычные котлеты надоели, готовлю вкусные «копченые»: без коптильни и жидкого дыма!
Очень вкусные котлеты получаются, когда первый раз попробовал, даже не поверил, что их приготовили без копчения и вредного жидкого дыма! Необычно даже, но прям вкусно, вкусно! Рецепт действительно достоин внимания и семье очень понравилось, для разнообразия вместо привычных котлет! Попробуйте, рекомендую!
Фоторецепт приготовления куриных котлет со вкусом копчения:
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Котлеты получаются очень нежными, сочными и с ярко выраженным вкусом копчения, они действительно очень вкусные.
Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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