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Американская выпечка для лентяев, о которой мало кто знает - объедение к чаю за 30 минут!

Вторник, 24 Мая 2022 г. 08:18 + в цитатник

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Так вкусно, даже не скажешь, что на приготовление ушло всего 30 минут, но это именно так.

В начале месяца я был в Воронеже и узнал о вкусных американских булочках Синабон. Решил приготовить их дома. Получилось очень вкусно, нежно и воздушно, а главное, что на приготовление уходит всего полчаса.
 
Процесс приготовления:
 
Слоенное дрожжевое тесто раскатываю в тонкую пластину. Чем тоньше, тем лучше, но не стоит слишком усердствовать.
 
Сливочное масло (комнатной температуры) распределяю по всей поверхности теста. Сверху посыпаю сахар, смешанный с корицей.
 
Закатываю пласт теста в рулет (края можно защипнуть, но это не обязательно).
 
Рулет разрезаю на одинаковые части.
 
Форму, в которой будет готовится выпечка смазываю сливочным или растительным маслом. Выкладываю в нее кусочки рулета, закрываю пленкой и даю подойти (5-10 минут в теплом месте будет достаточно).
 
А затем отправляю в духовку на 190 градусов где-то 15 минут.
 
Пока синабоны пекутся делаю помадку. Для этого смешиваю сметану с сахарной пудрой до растворения.
 
Когда синабоны приготовятся смазываю их сверху помадкой и снова отправляю в духовку где-то на 5 минут.
 
Выпечка получается очень нежной и воздушной, а готовить ее одно удовольствие
 
Ингредиенты: 
 
Слоенное тесто 2 пласта 
Сахар 3-4 ст.л.
Корица 1-2 ч.л.
Сливочное масло 80 г 
Сметана 3 ст.л.
Сахарная пудра 3 ч.л.
 
Фоторецепт приготовления булочек:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
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Mjja   обратиться по имени Среда, 25 Мая 2022 г. 07:24 (ссылка)
БлагоДарю.
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GalinaAR   обратиться по имени Среда, 25 Мая 2022 г. 21:12 (ссылка)
Спасибо!!!
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