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Тот самый БЮДЖЕТНЫЙ «Сумасшедший» супер-шоколадный пирог, который я пеку еще со школьного возраста!

Вторник, 22 Февраля 2022 г. 08:01 + в цитатник

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Пирог под названием «Сумасшедший». Этот пирог у меня записан в моей кулинарной книге еще со школьных времен, и периодически меня выручает, например, когда дома нет сладкого, в магазин идти не охота, а нужно что-то приготовить к чаю, и непросто что-то, а что-то очень вкусное.

 
Рецепт:
 
на 2 порции:
 
мука – 400 гр (3 ст)
сахар – 400 гр (2 ст)
соль -1/3 ч.л.
сода -1 ч.л.
какао порошок -50 г р (1/2 ст)
молоко – 450 мл (2 ст) или вода 
масло растительное -150 мл (3/4 ст)
уксус 9% -2 ст.л.
ванильный сахар -1 пачка
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Пирог готовлю сразу на 2 порции, так как он быстро съедается, так же под видео напишу рецепт в стаканах, как Вы любите.
 
Итак, отмерим 400 грамм сахара, добавим 1 пачку ванильного сахара. Отмерим 400 грамм муки, добавим 1 ч.л. соды, добавим 50 грамм какао порошка, просеем к сахару.
 
Вливаем 450 мл молока, если нет молока можно влить воду комнатной температуры, у меня сегодня как раз на воде, можно добавить сок, вливаем 150 мл растительного масла, перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков, теперь добавляем 2 ст.л. 9 % уксуса перемешиваем, тесто сразу становится воздушным. 
 
Берем подходящую форму, смазываем маслом, переливаем тесто и ставим в разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 30-40 минут, все зависит от Вашей духовки, у меня духовка электрическая, нагрев верх и низ, требуется 35 минут времени. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
 
Растопим шоколад и польем пирог. Можно разрезать на коржи, промазать и получится очень вкусный торт. Корж получается влажный и не требует дополнительной пропитки, в двух словах необыкновенный на вкус, не смотря на простой состав.
 
 Кстати, такой пирог придумали в США в период дефицита.

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
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Процитировано 23 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 22 Февраля 2022 г. 08:40 (ссылка)
Спасибо.
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Ирина_Роза   обратиться по имени Четверг, 24 Февраля 2022 г. 12:09 (ссылка)
Спассибо.
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