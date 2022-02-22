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Тот самый БЮДЖЕТНЫЙ «Сумасшедший» супер-шоколадный пирог, который я пеку еще со школьного возраста!
Пирог под названием «Сумасшедший». Этот пирог у меня записан в моей кулинарной книге еще со школьных времен, и периодически меня выручает, например, когда дома нет сладкого, в магазин идти не охота, а нужно что-то приготовить к чаю, и непросто что-то, а что-то очень вкусное.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
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