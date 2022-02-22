Пирог под названием «Сумасшедший». Этот пирог у меня записан в моей кулинарной книге еще со школьных времен, и периодически меня выручает, например, когда дома нет сладкого, в магазин идти не охота, а нужно что-то приготовить к чаю, и непросто что-то, а что-то очень вкусное.

Рецепт:

на 2 порции:

мука – 400 гр (3 ст)

сахар – 400 гр (2 ст)

соль -1/3 ч.л.

сода -1 ч.л.

какао порошок -50 г р (1/2 ст)

молоко – 450 мл (2 ст) или вода

масло растительное -150 мл (3/4 ст)

уксус 9% -2 ст.л.

ванильный сахар -1 пачка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Пирог готовлю сразу на 2 порции, так как он быстро съедается, так же под видео напишу рецепт в стаканах, как Вы любите.

Итак, отмерим 400 грамм сахара, добавим 1 пачку ванильного сахара. Отмерим 400 грамм муки, добавим 1 ч.л. соды, добавим 50 грамм какао порошка, просеем к сахару.

Вливаем 450 мл молока, если нет молока можно влить воду комнатной температуры, у меня сегодня как раз на воде, можно добавить сок, вливаем 150 мл растительного масла, перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков, теперь добавляем 2 ст.л. 9 % уксуса перемешиваем, тесто сразу становится воздушным.

Берем подходящую форму, смазываем маслом, переливаем тесто и ставим в разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 30-40 минут, все зависит от Вашей духовки, у меня духовка электрическая, нагрев верх и низ, требуется 35 минут времени. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Растопим шоколад и польем пирог. Можно разрезать на коржи, промазать и получится очень вкусный торт. Корж получается влажный и не требует дополнительной пропитки, в двух словах необыкновенный на вкус, не смотря на простой состав.

Кстати, такой пирог придумали в США в период дефицита.

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