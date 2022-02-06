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Мясной пирог на сметанном не дрожжевом тесте - любимый рецепт моего мужа!
Сегодня готовлю вкусный мясной пирог. Тесто в этом пироге такое простое, легкое в работе и такое вкусное, что его рецепт непременно должен быть в копилке у каждой хозяйки. Буду рада, если рецепт придется вам по душе).
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Пирог получается ароматный, сочный, вкусный, тесто тонкое, мягкое, похожее на слоеное.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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