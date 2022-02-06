Сегодня готовлю вкусный мясной пирог. Тесто в этом пироге такое простое, легкое в работе и такое вкусное, что его рецепт непременно должен быть в копилке у каждой хозяйки. Буду рада, если рецепт придется вам по душе).

Ингредиенты: сливочное масло -50 г, сметана-100 г, мука-200 г, разрыхлитель-0,5 ч. л., фарш-250 г, вода комнатной температуры для фарша-50 мл, картофель-3-4 шт., лук-1 шт., соль, перец, приправа для фарша-по вкусу, сливочное масло для начинки-30 г

Способ приготовления:

В миске соединяем сливочное масло (комнатной температуры, но можно и немного растопить), сметану. Размешиваем до однородности.

Просеиваем муку, добавляем щепотку соли и разрыхлитель.

Замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто практически не липнет к рукам. Перекладываем тесто в мешочек и убираем в холодильник на час.

Тем временем подготовим начинку. В фарш добавляем измельченный лук, соль, перец, приправу для фарша, воду, вымешиваем при помощи толкушки. Вымешиваем до однородного эластичного состояния.

Картофель нарезаем тонкими ломтиками. Заранее не солим!

Раскатываем тесто очень тонко. Переносим тесто в форму, выкладываем картофель, солим его, сверху выкладываем фарш. У меня фарш довольно постный, поэтому я сверху еще кусочки сливочного масла добавляю, если фарш жирный, можно этого не делать).

Накрываем тесто верхним пластом, края защипываем, формируем отверстие для выхода пара. Смазываем пирог яйцом, отправляем в нагретую до 180 градусов духовку примерно на 45-59 минут минут.

Готовый пирог смазываем сливочным маслом, накрываем полотенцем, даем постоять минут 10.

Фоторецепт приготовления пирога:

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Пирог получается ароматный, сочный, вкусный, тесто тонкое, мягкое, похожее на слоеное.