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Авторская идея - домашняя самса без заморочек, слоеная и хрустящая!

Пятница, 28 Января 2022 г. 08:38 + в цитатник

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Для приготовления самсы используется слоеное тесто. Я иногда замешиваю его сама, а иногда, упрощаю себе задачу, и покупаю в магазине готовый продукт. 

В таком случае выпечка получается не менее ароматной, нежной, сытной. По виду, это те же пирожки с мясом, но есть у самсы свои особенности. Начинка готовится по-особенному рецепту.
 
 
Вариантов приготовления начинки очень много - можно добавить картофель, сыр, чечевицу. Я предлагаю приготовить ее самсу с сыром, луком, мясом, яйцом. В качестве фарша использую перекрученную говядину.
 
Список продуктов:
 
· говяжий фарш 500 гр.;
· лук 1 шт.;
· соль 0.8 ст.л.;
· кумин 1 ч.л.;
· перец 1/4 ч.л.;
· отварной яйцо 1 шт.;
· сыр 30гр;
· куриный желток;
· готовое слоеное тесто.
 
Как приготовить самсу по новому рецепту:
 
Так как тесто у меня уже готовое, я просто выкладываю его на стол, вынимая из упаковки. Пусть оно немного растает и можно будет формировать самсу. Но я время не теряю, займусь начинкой.
 
В отдельную тарелку натираем твердый сыр на крупной терке. Отвариваем куриные яйца вкрутую, остужаем и также натираем их на терке, как сыр. Перемешиваем вместе.
 
Перекручиваем мясо и лук в мясорубке (или я часто покупаю уже готовый фарш). Солим и перчим.
 
Отбиваем фарш несколько раз.
 
Формируем плоскую лепешку размер примерно, как ладонь. Выкладываем по центру нее яйца и сыр. 
 
Формируем небольшой мясной шарик с начинкой.
 
Когда все шарики готовы, раскатываем из слоеного теста большой круглый пласт. Разрезаем его на примерно равные по размеру треугольники. Выкладываем на каждый из них по шарику и заворачиваем в тесто.
 
Сначала скрепляем края со стороны широкой части треугольника.
 
Взбиваем в отдельной миске куриный желток и смазываем сверху тесто. Отправляем самсу выпекаться на противне, застеленном пергаментной бумагой. Готовим в течение 30-45 минут при температуре 180 градусов.
 
Фоторецепт приготовления самсы:

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Тесто будет нежным, рассыпчатым, а начинка сочная и ароматная. Будьте уверены, что эта выпечка не оставляет равнодушным абсолютно никого!
 
Рекомендую всем этот рецепт. А если захотите узнать, как я готовлю домашнее слоеное тесто для самсы, напишите в комментариях ниже. Я обязательно поделюсь с вами своими секретами идеального теста.
 
На второй день я разогреваю самсу в СВЧ, буквально 1 минута, и выпечка снова теплая и сочная. Хотя даже остывшей, она будет вкусной!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 28 Января 2022 г. 08:51 (ссылка)
Спасибо.
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лескира   обратиться по имени Пятница, 28 Января 2022 г. 10:42 (ссылка)
ИНТЕРЕСНО, СПАСИБО.
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