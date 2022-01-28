Для приготовления самсы используется слоеное тесто. Я иногда замешиваю его сама, а иногда, упрощаю себе задачу, и покупаю в магазине готовый продукт.

В таком случае выпечка получается не менее ароматной, нежной, сытной. По виду, это те же пирожки с мясом, но есть у самсы свои особенности. Начинка готовится по-особенному рецепту.

Вариантов приготовления начинки очень много - можно добавить картофель, сыр, чечевицу. Я предлагаю приготовить ее самсу с сыром, луком, мясом, яйцом. В качестве фарша использую перекрученную говядину. Список продуктов: · говяжий фарш 500 гр.; · лук 1 шт.; · соль 0.8 ст.л.; · кумин 1 ч.л.; · перец 1/4 ч.л.; · отварной яйцо 1 шт.; · сыр 30гр; · куриный желток; · готовое слоеное тесто. Как приготовить самсу по новому рецепту: Так как тесто у меня уже готовое, я просто выкладываю его на стол, вынимая из упаковки. Пусть оно немного растает и можно будет формировать самсу. Но я время не теряю, займусь начинкой. В отдельную тарелку натираем твердый сыр на крупной терке. Отвариваем куриные яйца вкрутую, остужаем и также натираем их на терке, как сыр. Перемешиваем вместе. Перекручиваем мясо и лук в мясорубке (или я часто покупаю уже готовый фарш). Солим и перчим. Отбиваем фарш несколько раз. Формируем плоскую лепешку размер примерно, как ладонь. Выкладываем по центру нее яйца и сыр. Формируем небольшой мясной шарик с начинкой. Когда все шарики готовы, раскатываем из слоеного теста большой круглый пласт. Разрезаем его на примерно равные по размеру треугольники. Выкладываем на каждый из них по шарику и заворачиваем в тесто. Сначала скрепляем края со стороны широкой части треугольника. Взбиваем в отдельной миске куриный желток и смазываем сверху тесто. Отправляем самсу выпекаться на противне, застеленном пергаментной бумагой. Готовим в течение 30-45 минут при температуре 180 градусов. Фоторецепт приготовления самсы:

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Тесто будет нежным, рассыпчатым, а начинка сочная и ароматная. Будьте уверены, что эта выпечка не оставляет равнодушным абсолютно никого!

Рекомендую всем этот рецепт. А если захотите узнать, как я готовлю домашнее слоеное тесто для самсы, напишите в комментариях ниже. Я обязательно поделюсь с вами своими секретами идеального теста.

На второй день я разогреваю самсу в СВЧ, буквально 1 минута, и выпечка снова теплая и сочная. Хотя даже остывшей, она будет вкусной!