Сегодня хочу предложить вам приготовить простое и быстрое блюдо из фарша в духовке. У нас будут котлеты "под шубой". Прекрасный вариант для тех, кто очень занят. Готовить несложно и быстро, а получается очень вкусно.

РЕЦЕПТ:

Для котлет:

фарш любой - 800 г

лук репчатый - 1 шт

соль и перец - по вкусу приправа (у меня хмели-сунели) - 1 ч.л с горкой

Для шубы:

помидоры - 2 шт среднего размера

яйца куриные вареные - 3 шт

сыр - 130 г

укроп - 1 веточка

чеснок - 1 зубчик

сметана - 2 ст.л с горкой

Духовка 180 градусов - 30 - 35 минут в режиме нагрева верх-низ. Последние 5 минут - 200 градусов в режиме конвекции.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ФОТО:

В глубокую миску натираю на крупной терке луковицу. Можно порезать лук мелким кубиком, но, мне кажется, на терке получается сочнее.

К луку добавляю фарш, соль, смесь молотых перцев и приправу (у меня сегодня хмели-сунели). Больше ничего не добавляю. Хорошенько фарш вымешиваю.

Делю подготовленный фарш на примерно одинаковые части. И из каждой части формирую плоские котлеты, как для гамбургера. Если у вас есть круглое кулинарное кольцо, то можно воспользоваться им, так будет и ровнее, и красивее. Выкладываю котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Теперь приготовим "шубу". В миску на мелкой терке натираю вареные яйца и сыр.

Потом добавляю мелко нашинкованный укроп, зубчик чеснока, пропущенный через пресс и сметану. Хорошенько всё перемешиваю, лучше это делать вилкой.

На подготовленные котлеты кладу сверху порезанные тонкими ломтиками помидоры.

Поверх помидор выкладываю "шубу" и с помощью чайной ложки распределяю её по всей поверхности котлеты.

Ставлю всё в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 - 35 минут в режиме нагрева верх-низ. Последние 5 минут выставляю температуру 200 градусов и включаю режим конвекции для получения красивой корочки.

Фоторецепт приготовления котлеток под шубкой:









































































Котлеты получаются очень вкусными и нежными.