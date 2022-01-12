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Котлеты под вкусной "шубой" в духовке - простой и быстрый ужин для всей семьи (порадуют и на праздник)!

Среда, 12 Января 2022 г. 08:03 + в цитатник

Screen Shot РџСѓС…РѕРІС‹ Mon Jan 10 23-42-13 2022 (700x437, 609Kb)

Сегодня хочу предложить вам приготовить простое и быстрое блюдо из фарша в духовке. У нас будут котлеты "под шубой". Прекрасный вариант для тех, кто очень занят. Готовить несложно и быстро, а получается очень вкусно.

РЕЦЕПТ:
 
Для котлет:
 
фарш любой - 800 г
лук репчатый - 1 шт
соль и перец - по вкусу приправа (у меня хмели-сунели) - 1 ч.л с горкой
 
Для шубы:
 
помидоры - 2 шт среднего размера
яйца куриные вареные - 3 шт
сыр - 130 г
укроп - 1 веточка
чеснок - 1 зубчик
сметана - 2 ст.л с горкой
 
Духовка 180 градусов - 30 - 35 минут в режиме нагрева верх-низ. Последние 5 минут - 200 градусов в режиме конвекции.
 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ФОТО:
 
В глубокую миску натираю на крупной терке луковицу. Можно порезать лук мелким кубиком, но, мне кажется, на терке получается сочнее.
 
К луку добавляю фарш, соль, смесь молотых перцев и приправу (у меня сегодня хмели-сунели). Больше ничего не добавляю. Хорошенько фарш вымешиваю.
 
 
Делю подготовленный фарш на примерно одинаковые части. И из каждой части формирую плоские котлеты, как для гамбургера. Если у вас есть круглое кулинарное кольцо, то можно воспользоваться им, так будет и ровнее, и красивее. Выкладываю котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
 
Теперь приготовим "шубу". В миску на мелкой терке натираю вареные яйца и сыр.
 
Потом добавляю мелко нашинкованный укроп, зубчик чеснока, пропущенный через пресс и сметану. Хорошенько всё перемешиваю, лучше это делать вилкой. 
 
На подготовленные котлеты кладу сверху порезанные тонкими ломтиками помидоры. 
 
Поверх помидор выкладываю "шубу" и с помощью чайной ложки распределяю её по всей поверхности котлеты.
 
Ставлю всё в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 - 35 минут в режиме нагрева верх-низ. Последние 5 минут выставляю температуру 200 градусов и включаю режим конвекции для получения красивой корочки.
 
Фоторецепт приготовления котлеток под шубкой:


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Котлеты получаются очень вкусными и нежными.
 
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 17 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 12 Января 2022 г. 08:13 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 12 Января 2022 г. 13:04 (ссылка)
Спасибо солнышко!Доброго тебе времени суток!
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