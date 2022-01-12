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Котлеты под вкусной "шубой" в духовке - простой и быстрый ужин для всей семьи (порадуют и на праздник)!
Сегодня хочу предложить вам приготовить простое и быстрое блюдо из фарша в духовке. У нас будут котлеты "под шубой". Прекрасный вариант для тех, кто очень занят. Готовить несложно и быстро, а получается очень вкусно.
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