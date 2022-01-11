Это один из моих любимых салатов – нежный, легкий, аппетитный и вы лично сможете убедиться, что это блюдо никогда не остается после застолья! Попробовать его хотят все гости! А потом ждите исключительно похвалу и комплименты в вашу сторону, ведь этот салат нравится всем!

Список продуктов: · копченная курица 200 гр.; · твердый сыр 200 гр.; · лук 1 шт.; · яйца 3 шт.; · морковь сочная 1 шт.; · яблоко кисло-сладкое 1 шт.; · майонез. Маринад для лука: · сахар 2 ч. л.; · соль 0,5 ч. л.; · уксус 1 ст. л.; · вода кипяченая 200 мл.

Для приготовления салата следуйте простому алгоритму ниже:

1. Сначала нужно замариновать лук.

Нарезать его на тонкие кольца и залить уксусом с кипяченой водой (горячей!). посолить и оставить мариноваться до полного остывания.

Кстати, если вы совсем не любите лук, можете пропустить этот пункт и приготовить салат без него.

2. Нарезать копченную курицу ножом на небольшую соломку.

3. Натереть куриные яйца на терке. Отварить их заранее нужно вкрутую.

4. Натереть сыр на крупной терке.

Разделить порцию на 3 части – будет 3 прослойки сыра.

5. Собирать салат нужно слоями. Сначала курица – слой майонеза.

Выложить лук и натереть сыр. Смазать снова майонезом и повторить слой сыра и майонеза. Выложить яйцо.

6. Отварить морковь и натереть на крупной терке.

Чем сочнее и слаще морковь, тем салат будет вкуснее. Выложить слой, но оставить часть моркови еще на одну прослойку.

7. Натереть на терке яблоко.

Чтобы подчеркнуть яркий вкус этого салата, лучше взять кисло-сладкий сорт.

8. Выложить слой яблока и несколько кусочков копченной курицы. Смазать майонезом.

9. Выложить слой яиц, полить майонезом и снова посыпать морковкой.

10. Полить майонезом и посыпать натертым сыром.

Фоторецепт приготовления:

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На этом все – кулинарный шедевр готов. Только подавать салат сразу к столу не стоит. Наберитесь терпения и дайте ему настояться в течение 2-х часов. Блюдо простое в приготовлении, но очень вкусное.