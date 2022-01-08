НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриные крылышки — 800 г

Панировка:

• Мука — 2 ст. ложки с горкой

• Копчёная паприка — 1 ч. ложка

• Сушёный чеснок — 1 ч. ложка

• Сушёная петрушка — 1 ч. ложка

• Разрыхлитель — 1 ч. ложки

• Соль — по вкусу

Соус:

• Лимон — 1/2 шт.

• Апельсин — 1/2 шт.

• Сливочное масло — 30-50 г

• Пармезан — 70 г

• Соль — по желанию

Почему?

Потому что готовить можно в один или два этапа. Вариант в два этапа выходит подороже, но и вкус получается значительно ярче и богаче!

Потому что здесь нет тонны масла и жирных брызг.

Да просто потому, что эти крылья получаются непохожими ни на что!

Приступаем к приготовлению.

Список ингредиентов укажу в первом комментарии сразу в конце статьи.

Разрезаем крылышки на три части. Для приготовления используем только плечевую и локтевую фаланги.

Хорошенько обсушиваем: лишняя влага здесь не нужна!

Далее делаем панировку. И это первый этап.

Если вы запанируете крылышки именно в этой панировке и просто запечёте, то уже получится очень вкусно и относительно недорого.

Но не забывайте, что есть ещё и второй этап. Поэтому обязательно дочитайте рецепт до самого конца))

Для приготовления панировки соединяем в глубокой чаше муку, соль, сушёные чеснок и петрушку, копчёную паприку и … разрыхлитель.

Именно он позволит получить неповторимую корочку. Просто приготовьте и вы сами всё поймёте.

Теперь посыпьте крылышки панировкой и хорошенько потрясите, чтобы вся сухая смесь равномерно распределилась на всех кусочках.

Напоминаю: крылья должны быть сухими!

Далее запекаем крылышки в хорошо разогретой духовке при температуре 200 °С примерно 30 минут и переходим ко второму этапу.

☝️Форму для запекания не забудьте сбрызнуть маслом.

Уже вкусно и можно есть так, но это ещё не всё!

Второй этап: приготовление соуса.

В этот соус нужно будет положить готовые горячие крылышки и выдержать под крышкой минут десять. Крылья пропитаются невероятными ароматами и станут особенно вкусными.

Соус готовим в глубокой чаше с расчётом, чтобы в неё потом поместились все крылышки.

Соединяем растопленное сливочное масло, тёртый пармезан, сок лимона и апельсина. Перемешиваем.

Теперь кладём сюда горячие крылья, аккуратно перемешиваем, выдерживаем под крышкой и тут же подаём.