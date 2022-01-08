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В ресторане научили готовить диетичные, но очень вкусные крылышки в хрустящей панировке на крахмале (теперь буду готовить только так)!
НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриные крылышки — 800 г
Панировка:
• Мука — 2 ст. ложки с горкой
• Копчёная паприка — 1 ч. ложка
• Сушёный чеснок — 1 ч. ложка
• Сушёная петрушка — 1 ч. ложка
• Разрыхлитель — 1 ч. ложки
• Соль — по вкусу
Соус:
• Лимон — 1/2 шт.
• Апельсин — 1/2 шт.
• Сливочное масло — 30-50 г
• Пармезан — 70 г
• Соль — по желанию
Фоторецепт приготовления хрустящих диетичных крылышек в разрыхлителе:
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Это очень вкусно! Готовьте на здоровье ☺️
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