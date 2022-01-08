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В ресторане научили готовить диетичные, но очень вкусные крылышки в хрустящей панировке на крахмале (теперь буду готовить только так)!

Суббота, 08 Января 2022 г. 08:04 + в цитатник

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Не всякая хозяйка знает про способ с разрыхлителем, а вкуснее крылышек я ещё не пробовала (двойной рецепт).

Этот рецепт настолько полюбился нашей семье, что уже давно перекочевал в список наиболее востребованных.

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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Куриные крылышки — 800 г

 Панировка:

• Мука — 2 ст. ложки с горкой

• Копчёная паприка — 1 ч. ложка

• Сушёный чеснок — 1 ч. ложка

• Сушёная петрушка — 1 ч. ложка

• Разрыхлитель — 1 ч. ложки

• Соль — по вкусу

 Соус:

• Лимон — 1/2 шт.

• Апельсин — 1/2 шт.

• Сливочное масло — 30-50 г

• Пармезан — 70 г

• Соль — по желанию

Почему? 
 
Потому что готовить можно в один или два этапа. Вариант в два этапа выходит подороже, но и вкус получается  значительно ярче и богаче! 
 
Потому что здесь нет тонны масла и жирных брызг.
 
Да просто потому, что эти крылья получаются непохожими ни на что! 
 
Приступаем к приготовлению.
 
Список ингредиентов укажу в первом комментарии сразу в конце статьи.
 
Разрезаем крылышки на три части. Для приготовления используем только плечевую и локтевую фаланги.
 
Хорошенько обсушиваем: лишняя влага здесь не нужна! 
 
Далее делаем панировку. И это первый этап. 
 
Если вы запанируете крылышки именно в этой панировке и просто запечёте, то уже получится очень вкусно и относительно недорого. 
 
Но не забывайте, что есть ещё и второй этап. Поэтому обязательно дочитайте рецепт до самого конца)) 
 
Для приготовления панировки соединяем в глубокой чаше муку, соль, сушёные чеснок и петрушку, копчёную паприку и … разрыхлитель.
Именно он позволит получить неповторимую корочку. Просто приготовьте и вы сами всё поймёте. 
 
Теперь посыпьте крылышки панировкой и хорошенько потрясите, чтобы вся сухая смесь равномерно распределилась на всех кусочках.

Напоминаю: крылья должны быть сухими! 

Далее запекаем крылышки в хорошо разогретой духовке при температуре 200 °С примерно 30 минут и переходим ко второму этапу. 
 
☝️Форму для запекания не забудьте сбрызнуть маслом. 
 
Уже вкусно и можно есть так, но это ещё не всё!
 
Второй этап: приготовление соуса.
 
В этот соус нужно будет положить готовые горячие крылышки и выдержать под крышкой минут десять. Крылья пропитаются невероятными ароматами и станут особенно вкусными. 
 
Соус готовим в глубокой чаше с расчётом, чтобы в неё потом поместились все крылышки. 
 
Соединяем растопленное сливочное масло, тёртый пармезан, сок лимона и апельсина. Перемешиваем.
 
Теперь кладём сюда горячие крылья, аккуратно перемешиваем, выдерживаем под крышкой и тут же подаём. 
 
Это не просто крылышки — это маленький кулинарный шедевр. И я настоятельно рекомендую вам повторить этот рецепт на своей кухне. 

Фоторецепт приготовления хрустящих диетичных крылышек в разрыхлителе:


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Это очень вкусно! Готовьте на здоровье ☺️

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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lorka67   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 22:06 (ссылка)
спасибо! завтра попробую
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