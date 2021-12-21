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Кофе с солью - вы его раньше не пили? А зря!!! Делюсь рецептом кофе по-восточному!

Вторник, 21 Декабря 2021 г. 08:02 + в цитатник

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Бывает так, что утром особенно хочется почувствовать яркий вкус кофе на кухне, чтобы проснуться даже в самое тёмное зимнее утро. Тогда я варю кофе по-восточному со специями. Для этого покупаю зерна и мелю их в моей, еще советской кофемолке. Она до сих пор отлично с этим справляется.

Мелю немного, потому что молотые зерна недолго хранят свой аромат. Терпеливо жду, пока зерна превратятся в мелкую пудру, так чтобы гранул не было видно совсем.
 
В турку сначала кладу соль и специи, а потом уже три ложки кофе самого мелкого помола. Соль придает необычный вкус, а специи зимой ощущаются особенно ярко. Соленый кофе - это совсем другой вкус. Иногда я добавляю только корицу, а бывает и смесь пряностей.


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Пробовала и кардамон отдельно добавлять, но он тоже должен быть очень мелкого помола, тогда получается вкусно. Маленькая чашечка такого напитка, и настроение сразу совсем другое.

Молоко в кофе нейтрализует кофеин. Поэтому когда мне очень хочется выпить кофе после обеда я пью его с молоком. Есть у меня френч-пресс. - это такой специальный чайник для заваривания кофе и чая.


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Он хорош не только для заваривания кофе, но и для взбивания молока. Главное брать ультрапастеризованное. Иначе оно не взобьется. А иногда дочка покупает кокосовое молоко - с ним вкус совсем экзотический, как в кафе. Только добавлять его надо в кружку уже после того, как налит кофе.

 
Кстати, специи и в чай очень здорово зимой добавлять. Например, гвоздику с кардамоном и имбирем. Наверное потому, что запахов на улице нет совсем, специи в это время года придают особенный аромат горячим напиткам.


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А ВЫ ДОБАВЛЯЕТЕ СПЕЦИИ В КОФЕ? С САХАРОМ ПЬЕТЕ ИЛИ С СОЛЬЮ?

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Напитки / Drinks
Метки:  

Процитировано 11 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 21 Декабря 2021 г. 10:50 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 21 Декабря 2021 г. 11:53 (ссылка)
Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдёт что-то хорошее, так и будет.
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empress-Natalia   обратиться по имени Среда, 22 Декабря 2021 г. 12:46 (ссылка)
Кофе с солью варю уже лет 40))). Несколько крупинок - и вкус становится богаче, лучше раскрывается аромат.
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Ираида77   обратиться по имени Четверг, 23 Декабря 2021 г. 20:09 (ссылка)
Благодарю и обязательно попробую!
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