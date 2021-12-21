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Кофе с солью - вы его раньше не пили? А зря!!! Делюсь рецептом кофе по-восточному!
Бывает так, что утром особенно хочется почувствовать яркий вкус кофе на кухне, чтобы проснуться даже в самое тёмное зимнее утро. Тогда я варю кофе по-восточному со специями. Для этого покупаю зерна и мелю их в моей, еще советской кофемолке. Она до сих пор отлично с этим справляется.
Пробовала и кардамон отдельно добавлять, но он тоже должен быть очень мелкого помола, тогда получается вкусно. Маленькая чашечка такого напитка, и настроение сразу совсем другое.
Он хорош не только для заваривания кофе, но и для взбивания молока. Главное брать ультрапастеризованное. Иначе оно не взобьется. А иногда дочка покупает кокосовое молоко - с ним вкус совсем экзотический, как в кафе. Только добавлять его надо в кружку уже после того, как налит кофе.
А ВЫ ДОБАВЛЯЕТЕ СПЕЦИИ В КОФЕ? С САХАРОМ ПЬЕТЕ ИЛИ С СОЛЬЮ?
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Напитки / Drinks
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